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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı kutladı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:10 Güncelleme: 10.04.2025 - 13:16
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı kutladı
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

        Valilik'te gerçekleşen ziyarette, Vali Aksoy, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kuruluşundan bugüne kadar sürekli değişim geçiren ve kendini yenilemeye, geliştirmeye önem veren, insan haklarına saygılı Türk Polis Teşkilatının mesai mefhumu gözetmeksizin cansiperane görev yaparak önemli başarılara imza attığını kaydetti.

        "Güvenli Şehir Eskişehir" sloganıyla yürütülen çalışmalarla Eskişehir'in ülkenin en güvenli illerinin başında gelmesinde, kolluk birimlerinin başarılarının yanında vatandaşların desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Aksoy, şunları ifade etti:

        "Bu nedenle kolluk kuvvetlerine desteklerinden ötürü kıymetli Eskişehir halkına teşekkür ediyorum. Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, halkımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan ve yurdumuzun her köşesinde özellikle de ilimizde görev yapan tüm polislerimizin Polis Haftası'nı canı gönülden kutluyorum."

        İl Emniyet Müdür Yılmaz da 180 yıllık tecrübe, bilgi ve birikime sahip olan Türk Polis Teşkilatının gelişen teknolojik değişime ayak uydurarak bilimsel bir yapıya kavuşturulduğunu kaydederek, hafta boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

        Ziyarette, Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürü Aydın Ayhan, Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Solak ve ilgili emniyet personelleri de hazır bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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