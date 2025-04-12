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        Eskişehir'de Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması'nın ödül töreni düzenlendi

        Eskişehir'de Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğince düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 11:14 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:22
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        Eskişehir'de Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması'nın ödül töreni düzenlendi
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        Eskişehir'de Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğince düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

        Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödül aldığı törene, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci, Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Sıtkı Karaca, Kadın Komisyonu Başkanı Gülser Altınay, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Emine Tuç ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Muhittin Güleryüz katıldı.

        Fotoğraf çekimiyle sona eren törende sağlıklı nesiller için Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen çalışmaların devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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