Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Yüz felci nedeniyle yıllarca açık gözle uyuyan kadın, Eskişehir'de sağlığına kavuştu

        Eskişehir'de 14 yaşında geçirdiği yüz felci nedeniyle yaklaşık yıllar boyunca sol gözünü kapatamayan 56 yaşındaki Ümmü Gülsüm Cihan, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 12:00 Güncelleme: 13.04.2025 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüz felci nedeniyle yıllarca açık gözle uyuyan kadın, Eskişehir'de sağlığına kavuştu
        ABONE OL

        Eskişehir'de 14 yaşında geçirdiği yüz felci nedeniyle yaklaşık yıllar boyunca sol gözünü kapatamayan 56 yaşındaki Ümmü Gülsüm Cihan, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

        Yüz felcinin ardından sol gözünü kapatamayan ve yüz simetrisi bozulan bu nedenle açık gözle uyumak zorunda kalan Cihan, ablasının tavsiyesiyle Eskişehir Şehir Hastanesi'nde görev yapan Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Yunus Çınar'a başvurdu.

        Yapılan muayenelerin ardından ameliyat edilmesine karar verilen Cihan'a, yaklaşık 5 saat süren operasyonla sol gözüne 24 ayar altın yerleştirilerek implantasyon tedavisi uygulandı. Ayrıca yüz simetrisini sağlamak amacıyla da bacağından alınan doku ile ağız köşesine müdahale yapıldı.

        Tedavi sonrası her iki gözünü kapatarak uyuyabilen Cihan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendini dinlenmiş hissettiğini ve baş ağrılarının sonlandığını söyledi.

        Ameliyatın ardından 4 gün hastanede kalan Cihan, taburcu olduktan sonra doktorlarına teşekkür ederek, şöyle konuştu:

        "Bu hastalığı 14 yaşında geçirdim. Sol tarafıma etki etti ve titreme başladı. Ailem beni anlamadı. O günden beri sol gözüm açık yatıyordum, baş ağrılarım oluyordu. Ablamın sayesinde Yunus beye ulaştım. Artık rahat uyuyorum, rüyalar görüyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sayesinde sigarayı da bıraktım."

        Operasyonu gerçekleştiren Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Yunus Çınar ise bu tedavinin Eskişehir Şehir Hastanesi'nde ilk kez uygulandığını bildirdi.

        Tedavinin altın implantasyonu ve yumuşak doku transferi yöntemleriyle yapıldığını kaydeden Çınar, "Hastamızın uzun yıllardır süren göz kapatma sorunu ve yüz simetrisi bozukluğu vardı. Altın implantasyonu ve yumuşak doku transferiyle hem gözünü kapatmasını hem de yüz simetrisini sağlamayı amaçladık." diye konuştu.

        Yüz felcinin toplumda bilinen bir durum olduğunu ancak tedavi yöntemlerinin pek tanınmadığını vurgulayan Çınar, plastik cerrahlar olarak bu tür şikayetlere yönelik başarılı tedaviler uygulayabildiklerini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Fenerbahçe Sivas deplasmanında
        Fenerbahçe Sivas deplasmanında
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        Üsküdar'da 'Evimin önüne çöp attın' kavgasında bıçaklanarak yaşamını yitirdi
        Üsküdar'da 'Evimin önüne çöp attın' kavgasında bıçaklanarak yaşamını yitirdi
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Boşanma aşamasında eşini öldürdü
        Boşanma aşamasında eşini öldürdü
        Beşiktaş tepetaklak!
        Beşiktaş tepetaklak!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        Lavrov: Trump Rusya ile normal ilişkilere dönmek istiyor
        Lavrov: Trump Rusya ile normal ilişkilere dönmek istiyor
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de üreticiler zirai don konusunda uyarıldı
        Eskişehir'de üreticiler zirai don konusunda uyarıldı
        Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi 21 Nisan'da "Yapay Zeka Zirvesi"ne ev sah...
        Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi 21 Nisan'da "Yapay Zeka Zirvesi"ne ev sah...
        AK Parti'li Vural'dan Sultandere Mahallesi'ndeki hizmet eksikliğine tepki
        AK Parti'li Vural'dan Sultandere Mahallesi'ndeki hizmet eksikliğine tepki
        Anadolu Üniversitesinde "Yapay Zeka Zirvesi" düzenlenecek
        Anadolu Üniversitesinde "Yapay Zeka Zirvesi" düzenlenecek
        Eskişehir'de Genç Avdanlılar Dayanışma Derneği açıldı
        Eskişehir'de Genç Avdanlılar Dayanışma Derneği açıldı
        Eskişehir'de Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması'nın ödül töreni düze...
        Eskişehir'de Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması'nın ödül töreni düze...