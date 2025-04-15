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        Resim tutkunu otizmli Ege, duygularını tuvale aktarıyor

        ZEHRA ONGAN - Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsünde ​​​​​​​eğitim alan 11 yaşındaki otizmli Ege Bolat, duygularını çizdiği resimlerle anlatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 12:01 Güncelleme: 15.04.2025 - 12:01
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        Resim tutkunu otizmli Ege, duygularını tuvale aktarıyor
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        ZEHRA ONGAN - Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsünde ​​​​​​​eğitim alan 11 yaşındaki otizmli Ege Bolat, duygularını çizdiği resimlerle anlatıyor.

        Ankara'da Yasemin ve Tolga Bolat çiftinin ilk ve tek çocukları olarak 2014'te dünyaya gelen Ege Bolat'a 3 yaşındayken otizm tanısı konuldu. Bunun üzerine ailesi, oğullarının eğitimini Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsünde alması için 2017 yılında Eskişehir'e taşındı.

        Burada hareket, spor ve yüzme gibi dersler alan Ege, enstitüde öğretmenlerinin desteğiyle resimle tanıştı.

        Başlangıçta el ve göz koordinasyonunu geliştirmek amacıyla başladığı resim çalışmalarını zamanla tutkuya dönüştüren Ege, kendini ifade etmekte zorlandığı dönemlerde, enstitüde görevli sanat eğitmeni Sevdiye Cerrahoğlu'nun desteğini aldı.

        Cerrahoğlu'nun yönlendirmesiyle kendi portrelerinin yanı sıra arkadaşlarının, öğretmenlerinin ve aile bireylerinin portrelerini çizen Ege, Ocak 2025'teki ilk kişisel sergisini açtı.

        Daha sonra Ege Bolat, 8 Nisan'da okulunun desteğiyle Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Öğrenci Merkezi'nde açtığı sergide eserlerini ikinci kez beğeniye sundu.

        Anne 51 yaşındaki Yasemin Bolat, AA muhabirine, enstitüdeki eğitimin oğlunun gelişimine olumlu etkisi olduğunu söyledi.

        Eğitimlere başlamadan önce Ege'nin konuşamadığını ifade eden Bolat, "Önceden elleriyle işaret ederek iletişim kuruyordu. Enstitüdeki bireysel eğitimlerle önce iletişim becerisi gelişti sonra da resim yaparak duygularını ifade etmeye başladı. Evde bile çok mutlu ya da öfkeli olduğu zaman çizim yapıyor. Resim, onun için bir terapi yöntemi haline geldi." dedi.

        Bolat, başlangıçta Ege'yi kalem tutmayı öğrenmesi için resme yönlendirdiklerini dile getirdi.

        - "Resim çizmek onun için bir nevi terapi oldu"

        Oğlunun bu konuda yetenekli olduğunun anlaşılması üzerine eğitimlerin artırıldığını anlatan Bolat, Ege'nin genellikle öfkelendiği zamanlarda çizim yaptığını belirtti.

        Böylece oğlunun duygu durumunu tuvaline yansıttığına değinen Bolat, "Resim çizmek onun için bir nevi terapi oldu, rahatlamasını sağlıyor. Eğitimden önce Ege'nin bu kadar iyi noktalara geleceğini hiç düşünmemiştim. Yavaş ilerledik fakat sonradan inanılmaz beceriler kazandı. Bu, bizim için bir hayaldi. İyi ki buradaki hocalarımızla yollarımız kesişti." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Erkan Kurnaz ise enstitü olarak özel gereksinimli bireyler için eğitim programları geliştirdiklerine, bu kapsamda çeşitli araştırmalar yürüttüklerine dikkati çekti.

        Otizm ve diğer gelişim bozuklukları bulunan bireylerin eğitimleri konusunda modeller oluşturduklarını kaydeden Kurnaz, "Toplumsal tanınırlıklarını artırmak, öz güvenlerini desteklemek ve kendilerini ifade etmelerini sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Ege gibi birçok öğrencimize bu imkanı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Özel gereksinimlilerin eksikliklerinin değil güçlü yönlerinin ortaya çıkarılmasının önemine işaret eden Kurnaz, bu konuda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        Sanat eğitmeni Sevdiye Cerrahoğlu da Ege'nin öfkesini resimle dindirdiğini belirterek, özellikle Van Gogh ve Pablo Picasso'ya ilgi duyduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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