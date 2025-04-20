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        Eskişehir'de TÜBİTAK destekli "Minik Adımlar Doğada" projesi başlatıldı

        Eskişehir'de, 1.Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu'nun yürütücüsü olduğu "Minik Adımlar Doğada" projesi başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 09:35 Güncelleme: 20.04.2025 - 09:42
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        Eskişehir'de TÜBİTAK destekli "Minik Adımlar Doğada" projesi başlatıldı
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        Eskişehir'de, 1.Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu'nun yürütücüsü olduğu "Minik Adımlar Doğada" projesi başlatıldı.

        Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Nasreddin Hoca Salonu'ndaki programda konuşan 1.Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu Müdürü Muhammed Bayır, proje kapsamında yaklaşık 380 bin liralık bir destek almaya hak kazandıklarını söyledi.

        Projenin Türkiye'de az sayıdaki, Eskişehir'de ise sadece kendi okullarında sürdürülen bir program olduğunu kaydeden Bayır, "Öğrencilerimizin bütünsel gelişimine önem veriyoruz. İşimiz sadece eğitim öğretim değil. Sosyal aktivitelerde ve projelerde her alanda bulunmaya çalışıyoruz. Bu da çocuklarımızın her alanda gelişmesini sağlayan ve ruhlarını açan etkinliklerden birisi olacak." diye konuştu.

        Bayır, doğayla iç içe eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmek istediklerini belirterek, "Sürdürülebilir bir dünya için çocuklarımıza bu ufku açmamız gerekiyor. Doğa sevgisini kazandırmayı planlıyoruz. En temelde doğanın farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz. Doğal olarak bunu kim yapar? Bilinci yerinde, kendini güzel geliştirmiş bireyler yapar. Biz de temelde çocuklarımızın bilinçlerini bu anlamda geliştirmelerini hedefliyoruz." dedi.

        Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklenen proje ile öğrencilerin doğaya ilişkin kavramları öğrenmelerinin yanı sıra bilgi, beceri ve tutum kazanmaları sağlanıyor.

        Projeyle öğrencilerin, bilimsel düşünme, yaratıcılık, işbirliği, problem çözme, teknolojiyi kullanma gibi becerilerinin; öğretmenlerin ise bilimsel yaklaşımlarla, doğal, eğlenceli, verimli öğrenme ortamları ve materyalleri hazırlama becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

        Çocukların doğayı tanımalarını, sevmelerini, korumalarını, sürdürülebilir ekoloji bilinci kazanmalarını, çevre okur yazarlığı, mekanı algılama, konum analizi gibi becerileri edinmeleri amaçlayan proje 12 ay süreyle uygulanacak.

        Projedeki 50 etkinlikten 38'i, 26-29 Ağustos 2025'te Tepebaşı ilçesindeki Ali Güven Uygulama Oteli'ndeki Doğa Eğitim Kampında gerçekleştirilecek.

        Fen, matematik, sosyal bilimler, sanat, spor disiplinleri, sanal gerçeklik, gezi-gözlem, deney, oyun, oryantiring, drama, kodlama, grup çalışmaları ve araştırma-inceleme yöntemlerinin kullanılacağı etkinliklerle, eğitim ve bilim kültürüne katkı sağlanacak.

        1.Hava İkmal Bakım Merkezi ile Satılmışoğlu Şükrü Sever İlkokullarındaki 1,2, ve 3. sınıflardan öğrencilerin katılacağı projede, proje yürütücüsü, uzman, eğitmen ve rehber olmak üzere 60 öğrenci ile 20 öğretmen yer alacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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