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        Eskişehir'de "dur" ihtarına uymayan araçta otomatik silah ele geçirildi

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve otomatik silah ele geçirilen otomobilin sürücüsüne 24 bin 854 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 11:58 Güncelleme: 20.04.2025 - 11:58
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        Eskişehir'de "dur" ihtarına uymayan araçta otomatik silah ele geçirildi
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve otomatik silah ele geçirilen otomobilin sürücüsüne 24 bin 854 lira para cezası kesildi.

        Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde kent merkezinde polisin "dur" ihtarına uymayan bir otomobil, sabah saatlerinde Eskişehir-Ankara kara yolunda seyir halindeyken Plaka Tanıma Sistemi (PTS) tarafından tespit edildi.

        Ekipler, otomobilin sürücüsünü durdurmak istedi. Kaçmaya başlayan sürücü yaşanan kovalamaca sonucu bir süre sonra izini kaybettirdi.

        Otomobilin gittiği Emek Mahallesi bölgesinde çalışma yapan ekipler, kaçan otomobili Şehit Mustafa Kemal Arslan Sokak'ta park halinde buldu.

        Ekiplerce yapılan inceleme sonucu otomobilin sürücüsünün İ.Ö. (28) olduğu belirlendi. Polis otomobilde yaptığı arama esnasında bagajda ruhsatlı 1 otomatik silah, 1 şarjör, 8 fişek ve 1 bıçak ele geçirdi.

        Otomobil sürücüsüne "dur" ihtarına uymamak, "ters yönde araç kullanmak" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından 24 bin 854 lira idari para cezası uygulandı.

        Otomobil ise mevzuata aykırı cam filmi taktırıldığı için güvenlik amacıyla çekici vasıtasıyla otoparka çektirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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