Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1100 paket sigara, 766 elektronik sigara, 200 elektronik eşya, 192 elektronik sigara likidi ve 22 cep telefonu ele geçirildi.

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