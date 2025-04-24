Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince 2 işyeri ve 3 evde arama yapıldı.
Operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1100 paket sigara, 766 elektronik sigara, 200 elektronik eşya, 192 elektronik sigara likidi ve 22 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
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