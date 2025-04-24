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        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 16:23 Güncelleme: 24.04.2025 - 16:23
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        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Polis ekiplerince 2 işyeri ve 3 evde arama yapıldı.

        Operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1100 paket sigara, 766 elektronik sigara, 200 elektronik eşya, 192 elektronik sigara likidi ve 22 cep telefonu ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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