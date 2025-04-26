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        Kadın akrobasi pilotu Şener, Dünya Pilotlar Günü'nde gösteri uçuşu yaptı

        Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 17:08 Güncelleme: 26.04.2025 - 17:08
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        Kadın akrobasi pilotu Şener, Dünya Pilotlar Günü'nde gösteri uçuşu yaptı
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        Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde, Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla "Amatör, Sportif ve Kültürel Havacılık Sempozyumu" düzenlendi.

        Sempozyumda amatör pilotlar Ömer Erdem ile Ferhat Tigrel, katılımcılara havacılıkla ilgili bilgiler verdi.

        Etkinlikler kapsamında kadın akrobasi pilotu Şener, "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla akrobasi gösterisi yaptı. Katılımcılar, Şener'in gösterisini ilgiyle izledi.

        Gösterinin ardından AA muhabirine açıklama yapan Şener, pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı.

        Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde bu özel günü 7'den 70'e herkesle kutlandıklarını belirten Şener, "Bugün yine başka güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Büyük küçük demeden hem geleceğin pilotları hem kıdemli pilotlar hep beraber güzel bir şekilde bugünü coşkuyla kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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