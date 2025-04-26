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        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Eskişehir'de konuştu:

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bundan sonra çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmayacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 22:33 Güncelleme: 26.04.2025 - 23:07
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        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Eskişehir'de konuştu:
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        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bundan sonra çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmayacaklarını söyledi.

        Arıkan, partisinin Odunpazarı ilçesindeki Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde düzenlenen 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

        Mahmut Arıkan, burada yaptığı konuşmada, gerçekleştirdikleri kongrelerin teşkilat çalışmalarının yeni bir başlangıcı olacağını belirtti.

        Teşkilatlarının yapısını güçlendirmek, mahalle teşkilatları kurmak ve sahadaki çalışmalarını daha etkin hale getirmek için yollarına devam edeceklerini kaydeden Arıkan, şunları ifade etti:

        "Bundan sonra çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmayacağız. İnsanlarımızı dinleyeceğiz, anlayacağız. Dertleriyle hemhal olacağız. Görüşü ne olursa olsun sabırlı olacağız. Yapıcı dilden asla vazgeçmeyeceğiz. Umudumuzu hiç yitirmeyeceğiz. Heyecanımızı bir an olsun kaybetmeyeceğiz. Bu söylediklerimi ilk olarak Mahmut Arıkan olarak yapacağıma sizlerin huzurunda söz veriyorum."

        Kongrede, mevcut İl Başkanı Fesih Bingöl yeniden seçildi.

        Bingöl'ün de katılımcılara hitap ettiği programa, İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Serdar Ulucan, Yeniden Refah Partisi Eskişehir İl Başkanı Faruk Güler, DEVA Partisi Eskişehir İl Başkanı Resul Ertürk ile diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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