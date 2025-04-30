Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 09:51 Güncelleme: 30.04.2025 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aksoy, mesajında, 1 Mayıs'ın emeğin ve alın terinin kutsallığını yansıtan, çalışma barışını güçlendiren, toplumda dostluk ve dayanışmayı artıran, birlik ve beraberliği pekiştiren önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

        Aksoy, çalışan, üreten kesimlerin beklentilerinin ve taleplerinin karşılanmasının, sorunlarına çözüm üretilmesinin, ülkedeki huzurun ve istikrarın temel unsurlarından biri olduğunu kaydetti.

        İşçilerin 1 Mayıs'ta olduğu gibi her zaman yanlarında bulunmaya ve onların en büyük destekçisi olmaya devam edeceklerini aktaran Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

        "Eskişehir'imizde işçisiyle işvereniyle birlik, beraberlik ve dayanışma içinde sürdürülen huzurlu çalışma hayatına katkıları için bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizin büyümesi, ilerlemesi ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmasında önemli pay sahibi olan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve barış dolu günler diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Çin'in ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü
        Çin'in ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        Ensesinden vurup evi ateşe vermişti! Komşu katili cinayeti anlattı!
        Ensesinden vurup evi ateşe vermişti! Komşu katili cinayeti anlattı!
        Elif'in isyanı: Bir babanın canı bu kadar mı ucuz?
        Elif'in isyanı: Bir babanın canı bu kadar mı ucuz?
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Sağanak yağmur ve fırtına etkili oluyor
        Sağanak yağmur ve fırtına etkili oluyor
        İBB’ye yönelik 2. dalga operasyonda 18 tutuklama
        İBB’ye yönelik 2. dalga operasyonda 18 tutuklama
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına
        Depresyona karşı tabağınızda neler olmalı?
        Depresyona karşı tabağınızda neler olmalı?
        Engelli işçi patronuna prim teşviki
        Engelli işçi patronuna prim teşviki

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de 44 bin dekarlık arazi modern sistemle sulanacak
        Eskişehir'de 44 bin dekarlık arazi modern sistemle sulanacak
        TEI'nin "Güç Birliği" projesinin lansmanı yapıldı
        TEI'nin "Güç Birliği" projesinin lansmanı yapıldı
        Türk Kızılay Eskişehir Şubesi vekaletle kurban kesim kampanyasını başlattı
        Türk Kızılay Eskişehir Şubesi vekaletle kurban kesim kampanyasını başlattı
        Eskişehir'de "Sıra Dışı Resim Sergisi" açıldı
        Eskişehir'de "Sıra Dışı Resim Sergisi" açıldı
        Eskişehir'de kooperatifçilik bilinci öğrencilere anlatıldı
        Eskişehir'de kooperatifçilik bilinci öğrencilere anlatıldı
        Eskişehir'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi
        Eskişehir'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi