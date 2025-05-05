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        Eskişehir Valiliğinden Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası'na özel video

        Eskişehir Valiliğince, 1-7 Mayıs Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası dolayısıyla video hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 14:24 Güncelleme: 05.05.2025 - 14:24
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        Eskişehir Valiliğinden Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası'na özel video
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        Eskişehir Valiliğince, 1-7 Mayıs Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası dolayısıyla video hazırlandı.

        Valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Eskişehir'de üniversite eğitimi gören 16 uluslararası öğrenci, büyük Türk düşünürü, mutasavvıf ve şair Yunus Emre'nin, "Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz." sözünü kendi dillerinde seslendirdi.

        Paylaşıma, "İnsanlığa birlik, kardeşlik çağrısı yapan Yunus Emre’nin sevgiye davetine daha çok ihtiyacımız var. Savaşların, gözyaşının devam ettiği günümüzde onun sesi insanlığın geleceğine dair umutlarımızı yeşertmekte, yüreğimize su serpmektedir." notu düşüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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