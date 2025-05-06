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        Eskişehir'de Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası etkinliği gerçekleştirildi

        Eskişehir'de, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla polis ve jandarma ekipleri tarafından vatandaşlar bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 16:18 Güncelleme: 06.05.2025 - 16:23
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        Eskişehir'de Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası etkinliği gerçekleştirildi
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        Eskişehir'de, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla polis ve jandarma ekipleri tarafından vatandaşlar bilgilendirildi.

        Trafik güvenliğinin sağlanabilmesi ve devam ettirilebilmesi amacıyla tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü kutlanan hafta kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca "Bir kural bir ömür" temasıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        Valilik Meydanı'nda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik görevlilerince stant kuruldu. Stantta vatandaşları bilgilendirme amaçlı broşür dağıtıldı.

        Akülü araçlar ve bisikletlerle çocuklara yönelik uygulamalı eğitimlerin yanı sıra alkol simülasyon gözlüğü kullanılarak alkolün sürücüler üzerindeki olumsuz etkilerini göstermek amacıyla eğitimler yapıldı.

        Hafta süresince program doğrultusunda trafik güvenliği konusunda eğitim faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceği ifade edildi.

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