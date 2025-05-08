Eskişehir'de kontrolden çıkan motosiklet petshopta hasara neden oldu
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin petshopa girdiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin petshopa girdiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, Çankaya Mahallesi Mustafa Özel Bulvarı'ndaki bir petshop önünde manevra sırasında kontrolden çıkarak iş yerinin kapısını kırıp içeri girdi.
Hasara neden olan kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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