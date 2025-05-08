Eskişehir'de kontrolden çıkan motosiklet petshopta hasara neden oldu

Hasara neden olan kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, Çankaya Mahallesi Mustafa Özel Bulvarı'ndaki bir petshop önünde manevra sırasında kontrolden çıkarak iş yerinin kapısını kırıp içeri girdi.

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