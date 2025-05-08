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        Eskişehir'de kontrolden çıkan motosiklet petshopta hasara neden oldu

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin petshopa girdiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 11:23 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:23
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        Eskişehir'de kontrolden çıkan motosiklet petshopta hasara neden oldu
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin petshopa girdiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, Çankaya Mahallesi Mustafa Özel Bulvarı'ndaki bir petshop önünde manevra sırasında kontrolden çıkarak iş yerinin kapısını kırıp içeri girdi.

        Hasara neden olan kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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