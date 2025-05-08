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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Gürcan ve Albayrak'ı kabul etti

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın kabul ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 15:21 Güncelleme: 08.05.2025 - 15:34
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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Gürcan ve Albayrak'ı kabul etti
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın kabul ettiği bildirildi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gürcan ve Albayrak'ın beraberlerindeki Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'la Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak'ı ziyaret ettiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, şehre ilişkin taleplerini Bakan Bak'a ilettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Sayın Bakanımızı nasipse önümüzdeki haftalarda şehrimizde misafir etmek istiyoruz. Güzel müjdeler gelecek. Ufak bir tüyo verecek olursak şampiyon Eskişehirspor'umuz için herkesin gıpta ile bakacağı kalıcı bir eser kazandırma planımız var. 'Takip edilen iş zayi olmaz' mantığıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Bakanımıza şehrimize olan ilgileri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz."

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