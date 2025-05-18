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        İnönü'de adliye binası hizmete açılacak

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, İnönü ilçesine asliye hukuk, asliye ceza ve sulh hukuk mahkemeleri ile sulh ceza hakimliği ve cumhuriyet başsavcılığının kurulmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 09:08 Güncelleme: 18.05.2025 - 09:08
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        İnönü'de adliye binası hizmete açılacak
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, İnönü ilçesine asliye hukuk, asliye ceza ve sulh hukuk mahkemeleri ile sulh ceza hakimliği ve cumhuriyet başsavcılığının kurulmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

        Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, İnönü ilçesi için önemli bir adım daha atıldığını belirtti.

        İlçeye asliye hukuk mahkemesi, asliye ceza mahkemesi, sulh hukuk mahkemesi, sulh ceza hakimliği ile birlikte cumhuriyet başsavcılığının kurulmasının kararlaştırıldığını kaydeden Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu kapsamda, yeni İnönü Adliyesi de hizmete açılacak. Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha hızlı, etkin ve yerinde sunulması adına büyük bir adım olan bu gelişme, ilçemizin sosyal ve idari yapısına da önemli katkılar sağlayacaktır. Bu kıymetli kazanımda emeği geçen başta Adalet Bakanımız sayın Yılmaz Tunç'a ve tüm ilgililere şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni adliyemizin İnönü ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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