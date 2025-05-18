Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 09:56 Güncelleme: 18.05.2025 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aksoy, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini yaktığı, Samsun'a Bandırma vapuruyla çıktığı ve Türk gençliğine armağan ettiği tarih olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yıl dönümünü her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir heyecan ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

        Aksoy, Büyük Önder Atatürk'ün 13 Kasım 1918 günü İstanbul Boğazı'ndan geçerken işgalci devletlerin donanmasını gördüğünde söylediği, "Geldikleri gibi giderler" sözünün gereğini yerine getirerek Türkiye'nin işgalden kurtuluşa giden mücadelesini başlattığını kaydetti.

        Bu kurtuluş mücadelesinin, millete ve mazlum halklara ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Aksoy, "Tarihe gömülmek istenen Türk milleti azim, cesaret ve kararlılıkla verdiği mücadele ile vatanına ve bayrağına yönelen tehditleri bertaraf etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün çizdiği hedefler doğrultusunda, bölgesinde güçlü, etkin ve söz sahibi bir devlet olmuştur. Cumhuriyetin bize kazandırdığı değerleri koruyarak Atatürk’ün gösterdiği yolda yürümeye devam edecek, var gücümüzle çalışacağız." ifadeleri kullandı.

        Aksoy, gençlerin Türkiye Cumhuriyeti'ni ikinci yüzyılda şekillendirerek, mutlu ve huzurlu yarınlara taşıyacağını belirterek, şunları kaydetti:

        "Gençlerimizin gayret ve başarılarıyla ülkemiz sonsuza kadar genç ve diri kalacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle böylesi tarihi ve anlamlı bir günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden tüm gazilerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anar; geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularla kutlarım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Trump Putin ile görüşecek
        Trump Putin ile görüşecek
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!
        Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayda 3 tutuklama
        Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayda 3 tutuklama
        Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi
        Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Orban: Artık yeter
        Orban: Artık yeter
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        "Türkiye benim evim gibi"
        "Türkiye benim evim gibi"
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar

        Benzer Haberler

        Yeşilay Eskişehir Şubesi'nden doğa yürüyüşü etkinliği
        Yeşilay Eskişehir Şubesi'nden doğa yürüyüşü etkinliği
        İnönü'de adliye binası hizmete açılacak
        İnönü'de adliye binası hizmete açılacak
        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Kaya'dan Tepebaşı Belediyesine eleştiri
        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Kaya'dan Tepebaşı Belediyesine eleştiri
        Eskişehir'de 4. Kitap Fuarı açıldı
        Eskişehir'de 4. Kitap Fuarı açıldı
        AK Parti'li Albayrak'tan Büyükşehir ve Tepebaşı belediyelerine eleştiri
        AK Parti'li Albayrak'tan Büyükşehir ve Tepebaşı belediyelerine eleştiri
        Tazelenme Üniversitesi ile eğitimde "ikinci bahar"larını yaşıyorlar
        Tazelenme Üniversitesi ile eğitimde "ikinci bahar"larını yaşıyorlar