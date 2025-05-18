Eskişehir Valisi Aksoy'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini yaktığı, Samsun'a Bandırma vapuruyla çıktığı ve Türk gençliğine armağan ettiği tarih olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yıl dönümünü her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir heyecan ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Aksoy, Büyük Önder Atatürk'ün 13 Kasım 1918 günü İstanbul Boğazı'ndan geçerken işgalci devletlerin donanmasını gördüğünde söylediği, "Geldikleri gibi giderler" sözünün gereğini yerine getirerek Türkiye'nin işgalden kurtuluşa giden mücadelesini başlattığını kaydetti.

Bu kurtuluş mücadelesinin, millete ve mazlum halklara ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Aksoy, "Tarihe gömülmek istenen Türk milleti azim, cesaret ve kararlılıkla verdiği mücadele ile vatanına ve bayrağına yönelen tehditleri bertaraf etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün çizdiği hedefler doğrultusunda, bölgesinde güçlü, etkin ve söz sahibi bir devlet olmuştur. Cumhuriyetin bize kazandırdığı değerleri koruyarak Atatürk’ün gösterdiği yolda yürümeye devam edecek, var gücümüzle çalışacağız." ifadeleri kullandı.