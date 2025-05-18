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        Eskişehir'de "Kızılinler Termal Turizm Merkezi" projesi hayata geçirilecek

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Tepebaşı ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan "Kızılinler Termal Turizm Merkezi" projesi Resmi Gazete'de yer aldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 18:05 Güncelleme: 18.05.2025 - 18:05
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        Eskişehir'de "Kızılinler Termal Turizm Merkezi" projesi hayata geçirilecek
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Tepebaşı ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan "Kızılinler Termal Turizm Merkezi" projesi Resmi Gazete'de yer aldığını bildirdi.

        Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir'in kalkınması ve termal turizm potansiyelinin değerlendirilmesi adına önemli bir eşiği aştıklarını belirtti.

        "Kızılinler Termal Turizm Merkezi" projesinin Resmi, Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdiğini kaydeden Albayrak, "Sürekli olumsuzluk saçan bazı arkadaşlar pek farkında olmasa da bu karar, şehrimiz için tarihi bir dönüm noktasıdır. Ayrıca, bu projeyle birlikte Sivil Hava Kampüsü ve Pilotaj eğitimi Kontrolsüz Havaalanı Projesi de hayata geçirilecek. Böylelikle hem istihdama katkı sağlayacak hem de Eskişehir'in havacılık, sağlık ve termal turizminde marka şehir olması yolunda önemli bir adım daha atmış olacağız. Şehrimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

        Albayrak, destekleri için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere bakan yardımcılarına, AK Parti Eskişehir milletvekillerine ve Eskişehir Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ERİAD) Başkanı Rüştü Şentuna'ya da teşekkür etti.

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