Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        AK Parti İl Gençlik Kolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

        Eskişehir'de, AK Parti İl Gençlik Kollarınca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 15:49 Güncelleme: 19.05.2025 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti İl Gençlik Kolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'de, AK Parti İl Gençlik Kollarınca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'un şanlı bir zaferin başlangıcı ve memleketin kurtuluşu için ilk işaret fişeğinin atıldığı gün olduğunu söyledi.

        Bu kutlu günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının, muasır medeniyetler seviyesindeki bir memleketin hayaliyle harekete geçtiklerini belirten Birsen, şunları kaydetti:

        "Daha sonra Anadolu'nun her alanında nice savaşlar verilmiş, nice zaferler kazanılmış, necip milletimiz, yokluk içinde verdiği mücadelelerle torunlarına 'Cumhuriyet'i biz böyle kazandık' diyebilmiştir. Bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi kuvvetlendirmek amacıyla, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde okuyan, düşünen, uygulayan ve neticelendiren bir 'TEKNOFEST kuşağı', bizleri Mustafa Kemal Atatürk'ün hayalini kurduğu muasır medeniyetler seviyesine taşıyacaktır."

        Birsen, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Aldığımız bu ilhamla, milletimizin varlığı ve refahı için çalışan, üreten, gelişime ve ilerlemeye çabalayan nesil, işte bu nesil olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, milletimiz için canını veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kamyonette korkunç manzara! Baba ve oğlunun cansız bedenleri bulundu!
        Kamyonette korkunç manzara! Baba ve oğlunun cansız bedenleri bulundu!
        Paramotor kamyonetin üzerine düştü!
        Paramotor kamyonetin üzerine düştü!
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        "Minnetle anıyoruz"
        "Minnetle anıyoruz"
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        5. yıldızın gol kralları!
        5. yıldızın gol kralları!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        Victor hakkında her şey
        Victor hakkında her şey
        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        'Gece Müzeciliği’nin yeni durağı Sardes Antik Kenti’nde bir gece
        'Gece Müzeciliği’nin yeni durağı Sardes Antik Kenti’nde bir gece
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"

        Benzer Haberler

        Sivrihisar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Sivrihisar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda fener alayı yapıldı
        Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda fener alayı yapıldı
        Eskişehir'de "Bot Kapışması" etkinliği yapıldı
        Eskişehir'de "Bot Kapışması" etkinliği yapıldı
        Eskişehir'de "Kızılinler Termal Turizm Merkezi" projesi hayata geçirilecek
        Eskişehir'de "Kızılinler Termal Turizm Merkezi" projesi hayata geçirilecek
        Eskişehir'de "Uçan Gençlik Etkinliği" ile öğrenciler helikopter deneyimi ya...
        Eskişehir'de "Uçan Gençlik Etkinliği" ile öğrenciler helikopter deneyimi ya...
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı...
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı...