Eskişehir'de "İşitme Engelli Bireylere Yönelik Temel Dini Bilgiler Yarışması" gerçekleştirildi

İl Müftüsü Muharrem Gül'ün günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptığı programa, Odunpazarı İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman, İl Müftü Yardımcısı Berrin Erdoğan, Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cemil Pamuk, engelli koordinatörleri, Kur'an kursu öğreticileri, din görevlileri, engelli bireylerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

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