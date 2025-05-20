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        Eskişehir'de "İşitme Engelli Bireylere Yönelik Temel Dini Bilgiler Yarışması" gerçekleştirildi

        Eskişehir'de, İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla engelli bireyler arasında bilgi yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 13:22 Güncelleme: 20.05.2025 - 13:24
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        Eskişehir'de "İşitme Engelli Bireylere Yönelik Temel Dini Bilgiler Yarışması" gerçekleştirildi
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        Eskişehir'de, İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla engelli bireyler arasında bilgi yarışması düzenlendi.

        Odunpazarı Müftülüğüne bağlı Çankaya Bölge Hafızlık Yatılı Kur'an Kursunda yapılan "İşitme Engelli Bireylere Yönelik Temel Dini Bilgiler Yarışması"na katılanlara ödülleri verildi.

        İl Müftüsü Muharrem Gül'ün günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptığı programa, Odunpazarı İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman, İl Müftü Yardımcısı Berrin Erdoğan, Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cemil Pamuk, engelli koordinatörleri, Kur'an kursu öğreticileri, din görevlileri, engelli bireylerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

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