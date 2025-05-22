Eskişehir Valisi Aksoy, Mihalıççık'ı ziyaret etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Mihalıççık ilçesine ziyarette bulundu.

Ziyaret kapsamında ilk olarak Mihalıççık Kaymakamlığına uğrayan Aksoy, burada Kaymakam Furkan Öztürk ve ilçe protokolünce karşılandı.

Öztürk'le makamında görüşen Aksoy, daha sonra kırsal Sorkun Mahallesi'nde yöreye özgü çömlek yapımını inceledi.

Gürleyik Şelalesi ile kırsal Çalçı Mahallesi'ndeki tarihi Kuş Evli Camisi'ni de ziyaret eden Aksoy, buralarda vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Vali Aksoy, Gürleyik Şelalesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Mihalıççık'ın önemli noktalarında incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Gürleyik Şelalesi'nin doğal sit alanı olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Burada 'Daha iyi konuma nasıl getirebiliriz? İlgili kurumlarımızla işbirliği içinde neler yapabiliriz?' hususunda incelemelerde bulunuyoruz. Türkiye'nin birçok bölgesi oldukça önemli değerlere sahip. Eskişehir de bunlardan biri. Eskişehir'in her noktasında önemli, doğal ve arkeolojik alanlarımız var."