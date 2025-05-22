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        Eskişehir Valisi Aksoy, Mihalıççık'ı ziyaret etti

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Mihalıççık ilçesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 19:22 Güncelleme: 22.05.2025 - 19:27
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        Eskişehir Valisi Aksoy, Mihalıççık'ı ziyaret etti
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Mihalıççık ilçesine ziyarette bulundu.

        Ziyaret kapsamında ilk olarak Mihalıççık Kaymakamlığına uğrayan Aksoy, burada Kaymakam Furkan Öztürk ve ilçe protokolünce karşılandı.

        Öztürk'le makamında görüşen Aksoy, daha sonra kırsal Sorkun Mahallesi'nde yöreye özgü çömlek yapımını inceledi.

        Gürleyik Şelalesi ile kırsal Çalçı Mahallesi'ndeki tarihi Kuş Evli Camisi'ni de ziyaret eden Aksoy, buralarda vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

        Vali Aksoy, Gürleyik Şelalesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Mihalıççık'ın önemli noktalarında incelemelerde bulunduklarını söyledi.

        Gürleyik Şelalesi'nin doğal sit alanı olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

        "Burada 'Daha iyi konuma nasıl getirebiliriz? İlgili kurumlarımızla işbirliği içinde neler yapabiliriz?' hususunda incelemelerde bulunuyoruz. Türkiye'nin birçok bölgesi oldukça önemli değerlere sahip. Eskişehir de bunlardan biri. Eskişehir'in her noktasında önemli, doğal ve arkeolojik alanlarımız var."

        Aksoy, ziyaretlerinin ardından Mihalıççık Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.

        Ziyaretlerinde Aksoy'a, Mihalıççık Kaymakamı Furkan Öztürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum da eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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