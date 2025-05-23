Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan oyun tutkunu saldırganın yargılanmasına devam edildi

Eskişehir'de kask, kar maskesi ve koruyucu şeffaf gözlük takarak, çay bahçesindeki 5 kişiyi cep telefonundan yaptığı canlı yayın sırasında bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs"ten 100 yıla ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan tutuklu sanık Arda K. ve avukatı katıldı.

Müştekiler Tevfik Arslan, Cumali Özemek, Naşit Özyürek, Metin Korkmaz ve Cemal Altıntaş ise duruşma salonunda yer almadı. Arda K. ile yazışmaları bulunan 18 yaşından küçük çocuk ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Bir önceki celsede alınan karar doğrultusunda kapalı görülen duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Cumhuriyet Savcısı Ferhat Demirci tarafından hazırlanan ve Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 37 sayfalık iddianamede, olayı gerçekleştirdiğinde 18 yaşında olan tutuklu sanık Arda K'nin 5 müştekiye karşı ayrı ayrı olmak üzere "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.