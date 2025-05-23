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        TEI, İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası aldı

        Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI), tüm faaliyetlerinde iş sürekliliği taahhüdünü bir adım öteye taşımak amacıyla İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası aldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 16:46 Güncelleme: 23.05.2025 - 16:46
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        TEI, İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası aldı
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        Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI), tüm faaliyetlerinde iş sürekliliği taahhüdünü bir adım öteye taşımak amacıyla İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası aldığı bildirildi.

        TEI'den yapılan yazılı açıklamada, şirketin Türkiye'de savunma ve havacılık sektöründe bu sertifikayı alan ilk şirket olduğu belirtildi.

        TEI'nin bu gelişmeyle birlikte dünya genelinde savunma ve havacılık sektöründe bu belgeye sahip olan sayılı kurumlardan biri haline geldiği kaydedilen açıklamada, "Tüm süreçlerin dahil edildiği bir kapsamla dünyanın önde gelen denetim ve belgelendirme kuruluşlarından biri olan British Standards Institution (BSI) tarafından belgelendirilen sertifika, törenle TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit'e takdim edildi." ifadeleri kullanıldı.

        İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikasının, olası krizler ve beklenmedik durumlar karşısında iş süreçlerinin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamak için tüm TEI çalışanlarının ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimler, iş etki analizleri, bağımlılık analizleri, risk değerlendirme ve işleme çalışmaları, iş sürekliliği planları, tatbikatlar, kriz yönetimi iletişim planı ile bu kapsamda oluşturulan prosedür çalışmalarının başarıyla sonuçlandırılmasını ifade ettiği kaydedildi.

        Açıklamada, TEI'nin mevcut müşterilerine kendi vizyonu olan "küresel olarak rekabetçi özgün güç sistemleri sahibi olma" anlayışına hizmet edecek şekilde müşteri memnuniyetini en üst düzey tutmanın yanı sıra kriz anlarında operasyonların kesintisiz şekilde sürdüreceğinin ve güvenilir bir iş sürekliliği sağlayacağının garantisini sunduğu vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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