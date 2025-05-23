TEI, İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası aldı

Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI), tüm faaliyetlerinde iş sürekliliği taahhüdünü bir adım öteye taşımak amacıyla İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası aldığı bildirildi.

TEI'den yapılan yazılı açıklamada, şirketin Türkiye'de savunma ve havacılık sektöründe bu sertifikayı alan ilk şirket olduğu belirtildi.

TEI'nin bu gelişmeyle birlikte dünya genelinde savunma ve havacılık sektöründe bu belgeye sahip olan sayılı kurumlardan biri haline geldiği kaydedilen açıklamada, "Tüm süreçlerin dahil edildiği bir kapsamla dünyanın önde gelen denetim ve belgelendirme kuruluşlarından biri olan British Standards Institution (BSI) tarafından belgelendirilen sertifika, törenle TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit'e takdim edildi." ifadeleri kullanıldı.

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikasının, olası krizler ve beklenmedik durumlar karşısında iş süreçlerinin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamak için tüm TEI çalışanlarının ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimler, iş etki analizleri, bağımlılık analizleri, risk değerlendirme ve işleme çalışmaları, iş sürekliliği planları, tatbikatlar, kriz yönetimi iletişim planı ile bu kapsamda oluşturulan prosedür çalışmalarının başarıyla sonuçlandırılmasını ifade ettiği kaydedildi.