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        Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu

        Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 11:44 Güncelleme: 25.05.2025 - 11:47
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        Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu
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        Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu.

        Porsuk Çayı'nın Şeker Mahallesi 19 Mayıs Caddesi yakınlarında suda hareketsiz bir kişinin olduğunu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı su altı arama ve kurtarma görevlileri sevk edildi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

        AFAD ekiplerinin çalışması sonucu sudan çıkarılan cesedin Behçet Aladağ'a (36) ait olduğu belirlendi.

        Aladağ'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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