Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu
Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu.
Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu.
Porsuk Çayı'nın Şeker Mahallesi 19 Mayıs Caddesi yakınlarında suda hareketsiz bir kişinin olduğunu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı su altı arama ve kurtarma görevlileri sevk edildi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
AFAD ekiplerinin çalışması sonucu sudan çıkarılan cesedin Behçet Aladağ'a (36) ait olduğu belirlendi.
Aladağ'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.
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