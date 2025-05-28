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        Grammy ödüllü müzik grubu Gipsy Kings Feat. Tonino Baliardo Eskişehir'de konser verdi

        Latin müziğini tüm dünyada tanıtan Grammy ödüllü müzik grubu Gipsy Kings Feat. Tonino Baliardo, Eskişehir'de hayranlarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 22:52 Güncelleme: 28.05.2025 - 22:52
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        Grammy ödüllü müzik grubu Gipsy Kings Feat. Tonino Baliardo Eskişehir'de konser verdi
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        Latin müziğini tüm dünyada tanıtan Grammy ödüllü müzik grubu Gipsy Kings Feat. Tonino Baliardo, Eskişehir'de hayranlarıyla buluştu.

        Topluluğun solo gitaristi olarak "El Maestro" lakabını alan usta sanatçı Tonino Baliardo öncülüğündeki grubun Sazova Parkı Amfitiyatrosu'ndaki konserine hayranları ilgi gösterdi.

        Latin müziğinin sevilen grubunun üyeleri, Türkiye turnesi kapsamında düzenlenen konserin başlangıcında Türk seyircileri selamladı.

        Konserde müzikseverler, efsanevi grubun şarkılarına alkış tutarak eşlik etti.

        Baliardo ve Reyes ailelerinin bir araya gelmesiyle 1978'de Fransa'da kurulan Gipsy Kings, "Djobi Djoba", "Bamboleo", "Baila Baila", "La Dona" ve "Un Amor" gibi parçalarıyla dünya çapında ün kazandı.

        30 Mayıs'ta İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyicileriyle buluşacak Gipsy Kings'in albümleri dünya genelinde 60 milyonun üzerinde satıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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