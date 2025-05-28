Grammy ödüllü müzik grubu Gipsy Kings Feat. Tonino Baliardo Eskişehir'de konser verdi

Baliardo ve Reyes ailelerinin bir araya gelmesiyle 1978'de Fransa'da kurulan Gipsy Kings, "Djobi Djoba", "Bamboleo", "Baila Baila", "La Dona" ve "Un Amor" gibi parçalarıyla dünya çapında ün kazandı.

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