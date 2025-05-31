Eskişehir'de Kurban Bayramı'na yönelik trafik tedbirleri alındı

Eskişehir'de, Kurban Bayramı süresince trafikte olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 2 bin 991 personel görevinin başında olacak.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya, vatandaşların can ve mal emniyetinin sağlanması ile trafik kazalarının önlenmesi amacıyla il merkezi ve sınırlarında trafik tedbirleri alınacak.

İl genelinde toplam 360 noktada, 39 Şahin Timi ve 1433 trafik ekibi olmak üzere toplam 2 bin 991 trafik polisi görev yapacak.

İnsansız hava araçları ile bayram tedbirleri süresince ana arter ve kavşaklarda planlı denetimler yapılacak.

- KGYS'ler ihlalleri tespit edecek

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Kameraları (KGYS) ile il genelinde kırmızı ışık, emniyet kemeri, kask ve cep telefonu başta olmak üzere diğer tüm ihlallere yönelik denetimler gerçekleştirilecek.

İl genelinde sabit ve seyir halinde radarla hız denetimleri 24 saat esasına göre, Eskişehir-Ankara, Eskişehir- Bursa ve Eskişehir-Kütahya il yollarında planlama doğrultusunda Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) ile ortalama hız kontrolleri devam edecek.