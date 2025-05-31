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        Eskişehir'de Kurban Bayramı'na yönelik trafik tedbirleri alındı

        Eskişehir'de, Kurban Bayramı süresince trafikte olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 2 bin 991 personel görevinin başında olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 09:55 Güncelleme: 31.05.2025 - 09:55
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        Eskişehir'de Kurban Bayramı'na yönelik trafik tedbirleri alındı
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        Eskişehir'de, Kurban Bayramı süresince trafikte olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 2 bin 991 personel görevinin başında olacak.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya, vatandaşların can ve mal emniyetinin sağlanması ile trafik kazalarının önlenmesi amacıyla il merkezi ve sınırlarında trafik tedbirleri alınacak.

        İl genelinde toplam 360 noktada, 39 Şahin Timi ve 1433 trafik ekibi olmak üzere toplam 2 bin 991 trafik polisi görev yapacak.

        İnsansız hava araçları ile bayram tedbirleri süresince ana arter ve kavşaklarda planlı denetimler yapılacak.

        - KGYS'ler ihlalleri tespit edecek

        Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Kameraları (KGYS) ile il genelinde kırmızı ışık, emniyet kemeri, kask ve cep telefonu başta olmak üzere diğer tüm ihlallere yönelik denetimler gerçekleştirilecek.

        İl genelinde sabit ve seyir halinde radarla hız denetimleri 24 saat esasına göre, Eskişehir-Ankara, Eskişehir- Bursa ve Eskişehir-Kütahya il yollarında planlama doğrultusunda Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) ile ortalama hız kontrolleri devam edecek.

        - Yolcu otobüslerinde sivil personel görevlendirilecek

        Şehir içi ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde sivil personel görevlendirilecek.

        Şehir içinde özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcıları ile modifiye edilmiş araç, uygunsuz egzoz ve ışık donanımları ile harici ses sistemleri kullanımlarının önlenmesi için sivil trafik ekiplerinin yanı sıra diğer genel hizmet personeli ile müşterek uygulamalar yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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