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        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez, partisinin Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı

        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, partisinin Eskişehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 18:07 Güncelleme: 01.06.2025 - 18:07
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        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez, partisinin Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı
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        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, partisinin Eskişehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

        Dönmez, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda küresel sistemin değişen dengelerinde sadece izleyen değil yön veren, sorunları izah eden değil çözüm üreten, bölgesel değil küresel ölçekte barışın, diplomasinin ve adaletin taşıyıcısı bir aktör haline geldiğini vurguladı.

        Fatih Dönmez, şunları kaydetti:

        "Bu süreçlerin tamamında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliği, kriz yönetimindeki kararlılığı ve millet iradesinden aldığı güç belirleyici olmuştur. Bugün İstanbul'un adı yeni Cenevre olarak anıldı ise bu tarihi bir duruşun ve milletimizin vakarının yansımasıdır."

        Dönmez, ayrıca Türkiye'nin küresel alanda başarılı bir politika sergilediğinin altını çizdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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