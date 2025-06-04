Çinli firmanın ürettiği otomobil, Eskişehir'de montajlanıp eylülde banttan indirilecek

YAVUZ EMRAH SEVER - Çin merkezli otomotiv firması SWM Motors, Eskişehir'deki tesislerinde montajlayacağı ilk aracı eylül ayında banttan indirmeyi planlıyor.

Çinli otomotiv firması, Türkiye'deki üretim hedefleri doğrultusunda Urzema Holding bünyesindeki Urzat Otomotiv AŞ aracılığıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) 13 bin metrekaresi kapalı 38 bin metrekare alana sahip bir tesisi kiraladı.

Makinelerin yerleştirilmesinin ardından Çin'den getirilecek otomobil aksamlarının montajıyla üretime başlayacak firma, ilk etapta içten yanmalı motorlu SUV araçları eylül ayında banttan indirmeyi hedefliyor.

Daha sonra hibrit ve elektrikli araç üretimi yapmayı planlayan şirket, Türkiye pazarının ardından ihracata yönelmeyi amaçlıyor.

- "Türkiye güvenilir liman"

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, AA muhabirine, yatırımın kente kazandırılması için ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

Yatırımın kente hayırlı olmasını dileyen Küpeli, şunları kaydetti:

"Otomobil üretiminde 1961 yılından bugüne yaklaşık 64 yıllık bir alacağımız vardı. İnşallah bu yatırımla beraber bu alacağımızı tahsil etme imkanımız olacak. Firmaya yöneticilerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir yatırımın hayata geçmesi ve vücut bulması için burayı tercih etmeleri, ülkemize, şehrimize ve organize sanayi bölgemize güvenlerinin bir göstergesidir. Ben ve yönetim kurulu üyelerimiz, firmamızın her türlü ihtiyaçlarında onlarla beraber olacağımızı beyan ettik. Bundan sonra da böyle olacak. İnanıyorum ki kısa zamanda Eskişehir'imiz yine güzel işlerden birini daha yaparak üretilecek ilk aracı görecek. Türkiye'nin güvenilir bir liman, ülke olması ve bunun da dünyanın başka taraflarından görülerek ülkemize bu güvenin sonunda yatırım için gelmiş olmaları beni fazlasıyla mutlu ediyor." Küpeli, Eskişehir'in ihracatında yüksek teknoloji ürünlerinin oranının yüzde 33 civarında olduğuna işaret ederek, "Bu otomobille beraber 2027 yılı sonrası ihracata başladığımız zaman bu oranların daha da yüksek rakamlara geleceğinden eminiz. Firmalar Eskişehir'e güvensinler, gelsinler. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi yönetimi olarak her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

- "Montaj tesisiyle yatırımı başlatacağız" Urzema Holding AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Murat Ertaş da otomobil montajı yapacakları fabrikayı Eskişehir'e kurarken kentin çok uzun yıllardır var olan motor üretebilme DNA'sından yararlanmak istediklerine dikkati çekti. "Eskişehir, uçak, helikopter ve buzdolabı motorları üretilen bir kentimiz. Bu noktadan hareketle, burada yetişmiş iş gücünü geliştirmek adına önce bir montaj tesisiyle yatırımı başlatmak istiyoruz." diyen Ertaş, şöyle konuştu: "Yerel halkın buna teveccüh gösterip bizim kurumlarla geliştirdiğimiz eğitim programlarıyla, nitelikli ve geleceğe yönelik daha büyük fabrika yatırımlarımızda geleceğin ustabaşılarını ve formenlerini yetiştirmek istiyoruz. Bunu da bölgesel olarak yapmak istiyoruz. Şu an için 'birinci faz' dediğimiz yatırım, montaj. Burada bile yerlilik oranlarımız şu anda yüzde 20-25 seviyelerinde. Bu da şu anda 'büyük yatırım' diye nitelendirdiğimiz diğer markaların ulaşabildiği yerlilik oranının çok üzerindedir. Amacımız bu oranı önümüzdeki 3 yıl içerisinde yüzde 50-51 seviyelerine çekerek bu yatırımın salt bir montaj değil, aynı zamanda hem bölgesel hem Türkiye içindeki diğer paydaşlara ekonomik katkı sağlayan bir seviyeyi gelmesini arzuluyoruz."

Murat Ertaş, 3 yıl sürmesini öngördükleri birinci fazda 9 bin araç montajı yapmayı planladıklarını bildirerek, "Klasik anlamda A'dan Z'ye bir otomobil üretimine geçtiğimizde, tahmin ediyorum ki ikinci fazda 100-150 bin araç üretim kapasitesine ulaşacağız." dedi. - "Eylül başı itibarıyla araçları banttan indirmiş oluruz" Otomobil sektörünün çok katı kalite kurallarına tabi olduğunu ve bu kuralların uluslararası kuruluşlar tarafından denetlendiğini dile getiren Ertaş, şöyle devam etti: "Araçların banttan inme tarihi eylül başı gibi gözüküyor. Bu tarihi etkileyebilecek tek unsur, uluslararası denetim kuruluşlarının denetleme tarihini daha erken ya da daha geç vakte almasıyla ilgili olabilir. Şu anda tesisimizin kuruluş çalışmaları devam ediyor. 2025 yılı bitmeden ilk aracımızı banttan indirmeyi planlıyoruz. Tesislerimizde üretilecek ilk araç modeli SUV olacak. SWM'nin G01F model SUV aracının makyajlanan ve yeni donanımlar ilave edilen aracını üretmeye başlayacağız. Görüşmelerimiz doğrultusunda kuvvetle muhtemel eylül başı itibarıyla araçları banttan indirmiş oluruz."