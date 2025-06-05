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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan'dan Kurban Bayramı mesajı

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 12:10 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:10
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan'dan Kurban Bayramı mesajı
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Gürcan, mesajında, bayramların toplumsal hayata huzur, kalplere sekinet ve birlik duygusu kazandıran müstesna zamanlar olduğunu kaydetti.

        Kurban Bayramı'nın paylaşmanın, gönül birliğinin ve kadim değerlerin en güzel şekilde yaşandığı, manevi derinliğin günü olduğunu belirten Gürcan, şunları ifade etti:

        "Bu anlamlı günlerin, ülkemize sağlık ve esenlik; Eskişehir'imize ise bereket, muhabbet ve güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Bayram vesilesiyle, şehrimizin köklü kültürünü yaşatan insani bağların yeniden kuvvetlendiği, dostlukların, aile ilişkilerinin ve toplumsal dayanışmanın daha da pekiştiği bir atmosferin hâkim olacağına yürekten inanıyor, bizleri ortak bir geleceğe daha güçlü bir aidiyetle taşımasını diliyorum."

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