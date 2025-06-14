Antrenör baba, judo sevgisini ailesine aşıladı

YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'de yaşayan 71 yaşındaki Ahmet Kambur, 4 çocuğu ve 8 torununu judoyla tanıştırarak ailesine spor sevgisi kazandırdı.

Eskişehir Judo İl Temsilcisi ve Judo Spor Kulübü Başkanı olan Kambur, Kore Gazisi babasının askerlik döneminde tanıştığı judoya genç yaşlarda ilgi duymaya başladı.

Katıldığı kurslarla bu sporun inceliklerini öğrenen Kambur, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarılar elde etti. Ancak dönemin koşulları nedeniyle yaklaşık 7 yıllık sporculuk kariyerini sonlandırdı.

Eskişehir Gençlik ve Spor Müdürlüğünde 50 yıl önce judo antrenörlüğüne adım atan Kambur, çok sayıda genci judoyla tanıştırarak Türkiye'yi temsil eden sporcular yetiştirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğündeki görevinden 15 yıl önce emekli olan Kambur, 2006’da kurduğu Eskişehir Judo Spor Kulübünde antrenörlük yapmayı sürdürüyor.

Eşiyle birlikte 2 oğlu ve 2 kızını küçük yaşlardan itibaren judoya yönlendiren Kambur, çocuklarının eşlerini ve torunlarını da bu spora kazandırdı. Bugün 4 çocuğu, onların eşleri ve 4 ila 20 yaş arasındaki 8 torunu, judoyla iç içe bir yaşam sürüyor.

- "Torunlar yapınca daha çok mutlu oluyoruz" Ahmet Kambur, AA muhabirine, judoyla hayatının değiştiğini belirterek, bu sporun kazanımlarını çocuklarına aktarmak için onlara öncülük ettiğini söyledi. Çocuklarının uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi başarıyla temsil etmesinden torunlarının etkilendiğini kaydeden Kambur, şöyle konuştu: "Eşim de bir ara kahverengi kuşağa kadar spor yaptı. O da çocukların beslenmesine kadar her şeyi takip etti. Gelinlerim de judoyla ilgileniyor. Kendileri yapınca çocuklara da yansıyor. Torunlar da yapınca bizim hoşumuza gidiyor. İnşallah bundan sonra onlar devam eder. Yanıma geliyorlar, 'Dede ben bunu nasıl yapıyorum' diye soruyorlar." Kambur, baba ile antrenör olma arasında farklılıklar bulunduğuna değinerek, tatemiye çıktığında oğlunu, kızını ya da torununu sporcu olarak gördüğünü kaydetti. Ahmet Kambur, torunlarını olimpiyat müsabakalarında Türkiye'yi temsil ederken görmeyi hayal ettiğinin altını çizdi.

- Oğulları, gelinleri ve torunları judoyla ilgileniyor Kambur'un Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde judo antrenörü olan ve Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurul Üyesi görevini yürüten oğlu Kürşad Kambur ise babasının yolundan giderek yurt içi ve yurt dışında birçok madalya kazandığını belirtti. Judodaki sporculuk kariyerinin ardından babası gibi sporcular yetiştirmeye başladığını dile getiren 47 yaşındaki Kambur, "Aynı zamanda milli takım antrenörü olarak da görev yaptım. Babamın teknik direktörlük döneminde, başantrenör olarak ona yardımcı olmaya çalıştık. Onunla milli takımda görev yapmayı Allah bize nasip etti." dedi. Kürşad Kambur, küçük yaşlarda başladığı sporu eşinin de 2 çocuklarına örnek olmak için yaptığına değinerek, tüm ailenin judoyla ilgilenmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. Babasının antrenör olarak disiplinli ve prensip sahibi olduğunu vurgulayan Kambur, "Babam çalışması zor bir insandır. Tecrübeli bir kişiyle hem baba olarak hem antrenör olarak onunla beraber yaşıyorsunuz. Bazen gelir bir arkadaş, dost ve baba olur. Bu anlamda biz çok şanslı evlatlarız, böyle babamız olduğu için." diye konuştu.