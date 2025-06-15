Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de geri dönüşüm temalı "Dairesel Öyküler" sergisi sanatseverlerle buluştu

        Sanatçı Stefanie Aydın'ın sürdürülebilirlik temasını işlediği "Dairesel Öyküler" adlı ilk kişisel sergisi, Eskişehir'in Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde yer alan Oda Art Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 10:55 Güncelleme: 15.06.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de geri dönüşüm temalı "Dairesel Öyküler" sergisi sanatseverlerle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sanatçı Stefanie Aydın'ın sürdürülebilirlik temasını işlediği "Dairesel Öyküler" adlı ilk kişisel sergisi, Eskişehir'in Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde yer alan Oda Art Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Almanya doğumlu, iki çocuk annesi 46 yaşındaki Aydın, endüstriyel tasarım eğitimini Braunschweig University of Art'ta tamamladı. Aydın, eğitimini tamamladıktan sonra uzun yıllar ürün ve grafik tasarımı alanlarında çalıştı.

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Aydın, akademik kariyerinin yanı sıra sanatsal çalışmalarını da sürdürerek ekolojik temalara yöneldi.

        Oda Art Sanat Galerisi'nde sürdürülebilirlik konularında atölye çalışmaları düzenleyen Aydın, atık kağıtlar, mısır yaprakları, karahindiba sapları, atık kumaşlar ve kombuça mantarı gibi doğal ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanıyor.

        Geleneksel yün keçe yapımı ve dokuma tekniklerini de kullanan Aydın, bu yöntemlerle oluşturduğu eserleri "Dairesel Öyküler" adlı sergisinde sanatseverlerle buluşturarak doğayla uyumlu üretim biçimlerine dikkati çekiyor.

        Stefanie Aydın, AA muhabirine, sanatın dönüştürücü ve iyileştirici gücüne inandığını söyledi.

        Sergisinin yalnızca estetik bir deneyim sunmadığını belirten Aydın, "Bu sergi, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve doğal döngüler üzerine düşünmeye çağırıyor. Eski fotokopi kağıtlarından kuş yuvaları, döşemelik kumaşlardan işlenmiş tekstil resimleri, bahçemden topladığım karahindiba sapları ve mısır yapraklarıyla ördüğüm sepetler burada bir araya geldi." dedi.

        Eserleriyle insanlara ilham vermek istediğini anlatan Aydın, şunları kaydetti:

        "Atık tekstil malzemeleri ve geri dönüştürülmüş kağıtlarla insanlara ilham olmak istiyorum. Onları düşündürmek ve fikir vermek istiyorum. Sanat bizi iyileştirir."

        Sergideki her eserin bir döngüyü temsil ettiğini ifade eden Aydın, "Eski fotokopi kağıdından kuş yuvası yaptım. Bozulduğunda toprağa karışabiliyor. Bu doğal döngü, benim üretim anlayışımın merkezinde yer alıyor." diye konuştu.

        İlk kişisel sergisini açmanın heyecanını yaşadığını dile getiren Aydın, "Eski işlerimi bir arada görmek beni çok heyecanlandırdı. Bu galeriyle yollarımızın kesişmesi ise süreci daha da anlamlı kıldı." ifadelerini kullandı.

        Oda Art Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşan serginin açılışına, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı. "Dairesel Öyküler" sergisi, 26 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ordusu: İran'dan füze saldırısı başladı
        İsrail ordusu: İran'dan füze saldırısı başladı
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        İsrail petrol deposunu vurdu
        İsrail petrol deposunu vurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Dünyanın gözü burada
        Dünyanın gözü burada
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        F.Bahçe'den çifte transfer harekatı!
        F.Bahçe'den çifte transfer harekatı!
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı

        Benzer Haberler

        Banka şubesine tüfekle giren şüpheli tutuklandı (2)
        Banka şubesine tüfekle giren şüpheli tutuklandı (2)
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de bankada kredi çekmek için tüfekle tehditte buluna...
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de bankada kredi çekmek için tüfekle tehditte buluna...
        Eskişehir'de jandarmanın teknolojik ekipmanları vatandaşlara tanıtıldı
        Eskişehir'de jandarmanın teknolojik ekipmanları vatandaşlara tanıtıldı
        Banka şubesine tüfekle giren şüpheli adliyede
        Banka şubesine tüfekle giren şüpheli adliyede
        Paraşüt ve model uçak tutkunları Eskişehir'de buluştu
        Paraşüt ve model uçak tutkunları Eskişehir'de buluştu
        Paraşüt ve model uçak tutkunları Eskişehir'de gökyüzünü renklendirdi
        Paraşüt ve model uçak tutkunları Eskişehir'de gökyüzünü renklendirdi