Anadolu Üniversitesi 60 yaş ve üstü mezunlarından "eğitimin yaşı yok" mesajı

YAVUZ EMRAH SEVER-ZEHRA ONGAN - Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin çeşitli programlarından diploma alan, aralarında birden fazla üniversite bitirenlerin de olduğu çok sayıda mezun, hayatları boyunca eğitimle iç içe olarak gençlere örnek oluyor.

Açıköğretim Sistemi'nin 2024-2025 Akademik Yılı kapsamında çeşitli bölümlerinden mezun olan, hukukçu, bankacı, memur ve mühendis gibi farklı mesleklerden pek çok kişi, öğrenmenin yaşının olmadığını gösterdi.

Diploma töreni için Ankara'dan Eskişehir'e gelen Açıköğretim Sistemi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü mezunu 62 yaşındaki hukukçu Nuran Aslan, AA muhabirine eğitim süresi boyunca keyifle öğrenim gördüğünü söyledi.

Daha önce böyle bir mezuniyet ortamı yaşamadığını belirten 2 çocuk annesi Aslan, "Şu an çok mutluyum. Eğitime inandığım için mutluyum. Yaşlı arkadaşları gördüm. Onlar adına da çok mutluyum. Kızımla beraber geldik. Annesi öğrenci bir çocuk olmanın psikolojisini ona sordum. O da mezuniyetimden dolayı çok heyecanlı. Herkese tavsiye ederim. Eğitim çok güzel. Sonunu böyle getirmek ve insanın başarılı olduğunu hissetmesi mutluluk veriyor." diye konuştu.

Aslan, emekli bir çalışan olarak bilgilerinin güncelliği koruması için eğitim hayatını sürdürdüğünü vurgulayarak, "Siz ne kadar bilgili ve aktif olursanız topluma faydanızın olacağını düşünüyorum." dedi. - "3 üniversite bitirdim, 3 dünya yaşamış gibiyim" Mezuniyet töreni için İstanbul'dan gelen 65 yaşındaki Yusuf Çimen de çok duygulu anlar yaşadığını belirtti. Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Çimen, herkese eğitim almaları tavsiyesinde bulunarak, "Bizim bu yaştan sonra iş bulup bir yerde çalışacak halimiz yok. Elinde kitapla ölenler var. Onun için son ana kadar bilmek, yeni bir dünya kurmak ve yeni bir hayat yaşamak gibi. 3 üniversite bitirdim, 3 dünya yaşamış gibiyim." ifadelerini kullandı. - "Bu yaşta tekrar böyle bir duyguyu yaşamış olduk" Ankara'dan gelen 2 çocuk babası 60 yaşındaki bankacı Aydın Tosun ise kamuda uzun yıllardır üst düzey yönetici olarak çalıştığını anlattı.

Tosun, 60 yaşından sonra ikinci baharı yaşadığını dile getirerek, şöyle devam etti: "Yüksek lisansı daha önce yapmıştım. Bu sefer de Tarım Teknolojisi Bölümü'nden başvuru yaptım. Biraz espri anlamında başladık ve sonuçta buradayız, mezun olduk. Bu yaşta tekrar böyle bir duyguyu yaşamış olduk. Üniversiteyi ilk bitirdiğim zaman bu tür bir organizasyon yoktu. İlk kez bir mezuniyet yaşıyorum. İlk kez bir cübbe ve kep giyiyoruz. O açıdan ilginç oldu. Çocuklarım da mezuniyetimi bayağı ilginç buldular. Fena da bir puanla mezun olmadım. Demek ki isteyince ve çalışınca oluyormuş. Yaşı yok bu işin. Biraz alışkanlık oldu. Belki sonbaharda tekrar eğitime başka bir bölümden devam edebilirim. Böyle söyleyince eşim 'yeter' diyor ama belki okuyabilirim. Eğitimin hakikaten yaşı yok." - "Öğrenmenin yaşı yok, insan ölene kadar öğrenebilir" Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan 66 yaşındaki Levent İbrahim Demir de 6'ncı eğitim programını tamamladığını kaydetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan ve iki torun sahibi Demir, eğitime olan ilgisinin yıllar içinde giderek arttığını belirterek, "Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 1981 yılında mezun oldum. Kendimi farklı alanlarda da geliştirmek amacıyla Açıköğretim Sistemi'ne yöneldim." dedi. Demir, eğitimin hayat boyu süren yolculuk olduğunu belirterek, "İlk olarak yerel yönetimler ön lisans programını tamamladım. Ardından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümüne geçiş yaptım ve mezun oldum. Daha sonra sosyal hizmetler ön lisans programını okudum. Tekrar DGS'ye girerek sosyoloji lisans programına kayıt oldum ve onu da bitirdim. En son uluslararası ilişkiler bölümünü tamamladım. Bu benim altıncı mezuniyetim. Öğrenmenin yaşı yok, insan ölene kadar öğrenebilir. Şimdi yüksek lisans yapmayı düşünüyorum." diye konuştu. Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan emekli bankacı ve yeminli tercüman 71 yaşındaki Emel Yetkin de üçüncü üniversitesinden mezun olduğunu söyledi.