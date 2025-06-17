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        Eskişehir'de "Türkiye Yüzyılı'nda Geleceğin Yıldızları" projesinin yıl sonu şenliği düzenlendi

        Eskişehir Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Türkiye Yüzyılı'nda Geleceğin Yıldızları" projesi kapsamında yıl sonu şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 13:14 Güncelleme: 17.06.2025 - 13:58
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        Eskişehir'de "Türkiye Yüzyılı'nda Geleceğin Yıldızları" projesinin yıl sonu şenliği düzenlendi
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        Eskişehir Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Türkiye Yüzyılı'nda Geleceğin Yıldızları" projesi kapsamında yıl sonu şenliği düzenlendi.

        Vilayet Meydanı'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, programda yaptığı konuşmada, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu söyledi.

        Eskişehir Valiliği himayesinde başlatılan projeyle, çocukların farklı alanlarda daha iyi noktaya taşınmasının hedeflendiğini belirten Aksoy, "İlk yıl 9 okulumuzda başlattığımız projede temel amacımız, belirlenen okullardaki tüm öğrencilerin en az bir alanda etkinlik göstermesini sağlamaktır." dedi.

        Aksoy, projeye dahil olan okullardaki öğrencilerin gelişim gösterdiğini dile getirerek şöyle konuştu:

        "Hedefimiz, süreci tüm okullara yayarak çocuklarımızın kendilerini ifade edebileceği ve ilgi duydukları alanlarda daha aktif olabileceği fırsatlar sunmaktır. Müzik, resim, beden eğitimi gibi farklı alanlarda öğrencilerimize destek olan öğretmenlerimizin bilgi ve becerilerini aktarmak için gösterdiği çaba her türlü takdirin üstündedir. Bu projede yer alan öğrencilerimizin gelecekte üniversite ve meslek hayatlarında büyük avantaj sağlayacağına inanıyorum."

        İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın da spor ve sanat eğitiminin sadece teknik beceriler değil, özgüven, yaratıcılık, empati, iletişim ve kültürel farkındalık gibi pek çok önemli niteliği geliştirdiğini ifade etti.

        Projeye dair sayısal verileri paylaşan Aydın, "Geçen yıl 9 okul ile çıktığımız yolda bu yıl 76 okul ve 5 bin 536 öğrenciye ulaştık. Spor alanında 33, sanat alanında ise 27 farklı branşta öğrencilerimize yeteneklerini keşfetme ve geliştirme imkanı sunduk. Bu yıl sonu şenliği, tüm bu emeğin somut bir göstergesidir." diye konuştu.

        Şenlik kapsamında, öğrencilerin yıl boyunca sanat, spor ve bilimsel alanlarda gerçekleştirdikleri çalışmalar yer aldığı sergi de açıldı.

        Vali Aksoy ve öğrencilerin projenin simgesi olan balonları gökyüzüne bırakmasıyla sona eren törene, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

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