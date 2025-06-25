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        Eskişehir'de YEDAM danışanlarının atölyede tasarladıkları eserler sergileniyor

        Eskişehir'de, bağımsız bir hayat için Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) atölyelerine katılarak temiz bir sayfa açan danışanların tasarladıkları eserlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 15:27 Güncelleme: 25.06.2025 - 15:32
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        Eskişehir'de YEDAM danışanlarının atölyede tasarladıkları eserler sergileniyor
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        Eskişehir'de, bağımsız bir hayat için Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) atölyelerine katılarak temiz bir sayfa açan danışanların tasarladıkları eserlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

        Haller Gençlik Merkezi'ndeki açılışta konuşan Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci, YEDAM danışanlarının hayatlarında açtıkları yeni sayfayı, atölyedeki çalışmalarıyla pekiştirdiklerini söyledi.

        Bağımlılıklarla mücadeleye dikkat çekmek için düzenlenen sergide atölyede tasarlanan eserlerin yer aldığını kaydeden Dökmeci, şöyle konuştu:

        "YEDAM Türkiye'de 2014, Eskişehir'imizde de 2019 yılında kuruldu. YEDAM'da bizlerden yardım alan danışanlarımızın şu anda burada kendi el emekleriyle yapmış oldukları, hayal dünyalarında canlandırdıkları sanat eserlerini görüyorsunuz. Bu eserlerin ortaya çıkmasında bize öğretmenlerimiz gönüllü olarak destek oluyorlar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bütün kamu kurumları bize ciddi şekilde destek veriyor. Bağımlılıklardan uzak bir nesil ve gençlik diliyoruz."

        Serginin açılış kurdelesini Eskişehir Vali Yardımcısı Hasan Çiçek ve Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ve Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Dökmeci kesti.

        Dökmeci tarafından Vali Yardımcısı Çiçek ve Cumhuriyet Başsavcısı Karakülah'a hediye takdim edildi. Sergide ayrıca emeği geçenlere çiçek verildi.

        Katılımcılar daha sonra 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek olan sergiyi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

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