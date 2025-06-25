Eskişehir'de dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Ekipler, 114 bin lira tutarındaki dolandırıcılıkla ilgili 5 şüpheliyi İstanbul'da yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonda kendisini banka temsilcisi olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldığını belirten mağdurun şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde, bir kişiyi telefonla arayarak 114 bin lira dolandırdığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

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