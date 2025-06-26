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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, Sivrihisar ilçesinde ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, saha programı kapsamında Sivrihisar ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 15:23 Güncelleme: 26.06.2025 - 15:23
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, Sivrihisar ilçesinde ziyaretlerde bulundu
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, saha programı kapsamında Sivrihisar ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Albayrak ve beraberindeki heyetin "AK Parti Seninle Eskişehir" programı kapsamında AK Parti Sivrihisar İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

        Teşkilat mensuplarıyla istişarelerde bulunan Albayrak, ilçeye kazandırılması planlanan sağlık ocağı ve pazar yeri alanlarını ziyaret etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, şunları kaydetti:

        "AK Parti Seninle Eskişehir' üye çadırımızı da ziyaret ederek ailemize yeni fertler kazandırdık. İlçe pazarı ve esnaf ziyaretlerimizin sonrasında programımızı sonlandırdık. Dolu dolu bir gün geçirdik. Deyim yerindeyse güzel ilçemiz Sivrihisar'da adım atmadık sokak bırakmadık. Hemşehrilerimize Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin şehrimize ve Sivrihisar'ımıza kazandırdıklarını anlattık. Sivrihisar için durmak yok, yola devam."

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