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        Eskişehir'deki meslek lisesi öğrencilerine Çin'de burslu eğitim imkanı

        Eskişehir Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çin'deki Xi'an Jiaotong Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle okuldan mezun olan başarılı öğrenciler, Çin'de burslu lisans eğitimi alma hakkı kazanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 10:15 Güncelleme: 28.06.2025 - 10:17
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        Eskişehir'deki meslek lisesi öğrencilerine Çin'de burslu eğitim imkanı
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        Eskişehir Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çin'deki Xi'an Jiaotong Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle okuldan mezun olan başarılı öğrenciler, Çin'de burslu lisans eğitimi alma hakkı kazanacak.

        Ankara'daki Çin-Türk Kültür Derneği'nde düzenlenen törende imzalanan protokol, Xi'an Jiaotong Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Guangrui Wen ile Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Dr. Süleyman Sırrı Kabadayı tarafından hayata geçirildi.

        İmzalanan protokol kapsamında Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Xi'an Jiaotong Üniversitesi ile "kardeş okul" oldu. Üniversite yetkililerinin önümüzdeki dönem Eskişehir'e gelerek öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirme toplantıları yapacağı bildirildi.

        Süleyman Sırrı Kabadayı, AA muhabirine, öğrencilerin akademik ve mesleki hedeflerinde okul yönetimi olarak daima yanlarında olduklarını söyledi.

        Öğrencilerin sadece Türkiye'deki üniversiteleri değil, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Çin'deki yükseköğretim kurumlarını da tanımalarını istediklerini kaydeden Kabadayı, "Öğrencilerimizin Çin'de, dünya çapında başarıya sahip ve belirli alanlarda ilk 50'de yer alan Xi'an Jiaotong Üniversitesi'nde öğrenim görmesini arzuluyoruz." dedi.

        Kabadayı, Eskişehir'deki üç dershanenin dereceyle eğitim dönemini tamamlayan 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ücretsiz üniversite hazırlık eğitimi sunacağını belirterek, "Dershanelerimize verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Mesleki eğitim layık olduğu yere gelecek. Güvenli gelecek mesleki eğitimle gelecek." ifadelerini kullandı.

        Elektrik-Elektronik Teknolojisi Bölümü 9. sınıf birincisi Arda Karadayı da okulunu birincilikle tamamlayıp Çin'de mühendislik eğitimi almak istediğini söyledi.

        Başarısını düzenli çalışmaya borçlu olduğunu vurgulayan Karadayı, "Derslerimi derste dikkatle dinledim, evde eksik olduğum konularda tekrar yaptım. Bu başarıyı böyle elde ettim. Dershanemizden de büyük destek göreceğime inanıyorum. Okul müdürümüze teşekkür ederim, adeta başımıza bir talih kuşu kondurdu." diye konuştu.

        Öğrencilerden Elif Tuana Yücel de mühendislik eğitimi almak istediğini ifade ederek, "İş birliği yaptığımız üniversitede eğitim görmeyi hedefliyorum. Bu derece, yoğun bir çalışmanın sonucu." dedi.

        Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf birincisi Hüseyin Işık ise yurt dışında eğitim hedefinin liseye başladığı andan itibaren şekillendiğine değinerek, "Bu başarıyı bekliyordum. Seneye de aynı şekilde devam etmek istiyorum. Yurt dışında okumak mesleki gelişim açısından çok değerli." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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