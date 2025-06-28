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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, Beylikova ilçesini ziyaret etti

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, saha programı kapsamında Beylikova ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 15:44 Güncelleme: 28.06.2025 - 15:44
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, Beylikova ilçesini ziyaret etti
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, saha programı kapsamında Beylikova ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Albayrak ve beraberindeki heyetin "AK Parti Seninle Eskişehir" programı kapsamında AK Parti Beylikova İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, şunları kaydetti:

        "Güzel ilçemiz Beylikova'da, İlçe Başkanımız Hasan Özılgın, yol arkadaşlarımız ve kıymetli ilçe teşkilatımızla bir araya geldik. Hem teşkilat çalışmalarımızı istişare ettik hem de yol haritamızı değerlendirdik. Akabinde ilçe sakinlerimizin taleplerini not ederek, çözüm önerilerimizi konuştuk. Her zaman olduğu gibi ilçe ziyaretlerimize peyderpey devam edeceğiz."

        Türkiye'nin savunma sanayii alanında son yıllarda milli teknoloji hamleleriyle çağ atladığını vurgulayan Albayrak, "Kendi İHA, SİHA, füze ve radar sistemlerini üreten bir ülke haline geldiğini vatandaşlarımıza anlatmalıyız. Güçlü bir liderlik ve kararlı vizyonla Türkiye küresel bir güç haline geldi. Gururla yerli ve milli savunma sanayiimizi anlatmaya devam etmeliyiz. Soğan, kiraz siyaseti yapanlara aldırmayın. Onların ufku o kadar. Bu kapsamda mahalle başkanlarımızın çalışmaları önümüzdeki süreçte büyük önem arz ediyor. Çalışmalarımızda bu konuya ayrı bir önem vereceğiz. Beylikova için durmak yok, yola devam." ifadelerini kullandı.

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