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        Eskişehir'de park halinde 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, park halindeki 2 araca çarpması sonucu yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 15:30 Güncelleme: 29.06.2025 - 15:35
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        Eskişehir'de park halinde 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, park halindeki 2 araca çarpması sonucu yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Haciali Bey Mahallesi Sakarya-1 Caddesi'nde seyreden H.İ. (28) idaresindeki 26 AKV 450 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobille cipe çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü Harun İ. hafif şekilde yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, sağlık ekibi tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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