Mihalgazi'de yaz Kur'an kursları başladı
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde yaz Kur'an kursları başladı.
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde yaz Kur'an kursları başladı.
Mihalgazi İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, her yıl düzenlenen yaz Kur'an kursları, bu yıl da yeni bir heyecanla başladı.
İlçe genelindeki camilerde başlayan eğitime öğrenciler ilgi gösterdi.
Din görevlileri ile aileler, öğrencilerin kurslara katılımı için büyük destek verdi.
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