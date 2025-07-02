Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Bastonuyla bindiği helikopterde 82 yaşında uçuş keyfi yaşadı

        YAVUZ EMRAH SEVER/ZEHRA ONGAN - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde oturan 82 yaşındaki Kezban Atalay, sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, hayatında ilk kez helikoptere binerek uçmanın mutluluğunu yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 11:10 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bastonuyla bindiği helikopterde 82 yaşında uçuş keyfi yaşadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YAVUZ EMRAH SEVER/ZEHRA ONGAN - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde oturan 82 yaşındaki Kezban Atalay, sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, hayatında ilk kez helikoptere binerek uçmanın mutluluğunu yaşadı.

        Kezban Atalay, Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince düzenlenen "Uçmayan Köy Kalmasın" sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.

        Proje çerçevesinde, uçak ve helikoptere binme deneyimi yaşamak isteyen kırsal mahallelerdeki vatandaşlarla Necati Artan Tesisleri'ndeki etkinliğe gelen Atalay, çevresindekilerin ilgi odağı oldu.

        Kızı Gülsüm Atalay'ın yardımıyla helikoptere bineceği alana elinde bastonuyla gelen Kezban Atalay, görevliler tarafından "Bell407" helikopterine bindirildi.

        Kızı ve yakınlarıyla bindiği helikopterle gökyüzüyle buluşan Atalay, uçuşun ardından yine görevlilerce helikopterden indirildi.

        Kezban Atalay, AA muhabirine, 4 çocuk ve 9 torun sahibi olduğunu, daha önce hacca ve umreye gittiği için uçağa bindiğini söyledi.

        Helikoptere ise hiç binmediğini kaydeden Atalay, "Onun için bu etkinliğe katıldım. Çok güzeldi. Ben korkmuyorum. Benim kız korkuyor. Bir daha olsa yine binerim. Kızımın arkadaşı bizi etkinliğe yazdırmış. Mutlu oldum, çok güzeldi. Böyle bir etkinlik yaptıkları için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Gülsüm Atalay ise Sivrihisar'da yaşadıklarını, annesiyle bu etkinliği değerlendirmek istediklerini anlattı.

        Annesi helikoptere binmek istediği için geldiklerini belirten Atalay, "Helikopterle uçmak güzeldi. Annem yaşlı olduğu için korktum. Kendisi çok isteyince 'İnşallah bir şey olmaz.' dedik. Geldik, bindik. Çok şükür bir şey olmadı. Herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

        Atalay, annesinin uçuş sırasında çok rahat olduğunu ifade ederek, "Ben ona bir şey olursa diye daha çok korktum. İyiydi, çok da mutlu oldu. O belki bir daha binemez. O yüzden böyle bir fırsat varken binsin istedim. Çok güzel bir anı oldu." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otomobilden ormana sıçradı! Bu kez kıl payı!
        Otomobilden ormana sıçradı! Bu kez kıl payı!
        Biri 18 yaşında diğeri 38 yaşında! Pes dedirten suç kayıtları!
        Biri 18 yaşında diğeri 38 yaşında! Pes dedirten suç kayıtları!
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Dede ile torunun kahreden ölümü!
        Dede ile torunun kahreden ölümü!
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        General terfisine FETÖ ayarı
        General terfisine FETÖ ayarı
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        Mamdani'den Trump'a tepki
        Mamdani'den Trump'a tepki
        Sigaraya ÖTV zammı
        Sigaraya ÖTV zammı
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
        Eski tip ehliyetlerde kritik uyarı! Yenileme ücreti 7438 TL'ye çıkacak
        Eski tip ehliyetlerde kritik uyarı! Yenileme ücreti 7438 TL'ye çıkacak
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Yunanistan'dan ülkeye gelen kruvaziyer gemilerine vergi dönemi
        Yunanistan'dan ülkeye gelen kruvaziyer gemilerine vergi dönemi
        F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?
        17 kez bıçaklayıp katletmişti! Caninin cezası belli oldu!
        17 kez bıçaklayıp katletmişti! Caninin cezası belli oldu!
        Dalai Lama: Bir halef belirleyeceğim
        Dalai Lama: Bir halef belirleyeceğim
        Trump: İsrail Gazze'de ateşkesi kabul etti
        Trump: İsrail Gazze'de ateşkesi kabul etti

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de "Tazelenme Üniversitesi"nde mezuniyet heyecanı
        Eskişehir'de "Tazelenme Üniversitesi"nde mezuniyet heyecanı
        Mihalgazi'de yaz Kur'an kursları başladı
        Mihalgazi'de yaz Kur'an kursları başladı
        Eskişehir Valisi Aksoy, koruyucu ailelerle buluştu
        Eskişehir Valisi Aksoy, koruyucu ailelerle buluştu
        Eskişehir'de fabrika yangını (2)
        Eskişehir'de fabrika yangını (2)
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü
        Eskişehir'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
        Eskişehir'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor