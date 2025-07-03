Kaçkar Dağları'na düşen uçağın pilotu dünya turunun ilk durağı Eskişehir'de mola vermişti

Kaçkar Dağları'nın zirvesine düşen uçağın pilotu 57 yaşındaki emekli elektrik mühendisi ve amatör pilot Mehmet Demirci, dünya turu kapsamında çıktığı yolculuğunun ilk durağında, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde mola vermişti.

Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yapmak üzere Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden dün kalkış yapan ve uçağının Kaçkar Dağları'nda düşmesi sonucu hayatını kaybeden Demirci, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmek için Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan M20j tipi uçağıyla 2 Temmuz'da dünya turuna başlamıştı.

Turunun ilk durağı kapsamında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine iniş yapan amatör pilot, 2 çocuk babası Mehmet Demirci, burada Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, babası akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği Başkanı Kamuran Keskin ve diğer görevliler tarafından karşılanmış, gerçekleştireceği dünya turu hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Rotasındaki 28 bin kilometrelik mesafeyi 160 saatlik uçuş süresiyle aşmayı planlayan Demirci, 32 havaalanı ve 12 ülkeyi geçmesinin ardından 40 gün sürmesi planlanan turu, başlangıç noktasında tamamlamayı hedefliyordu.

Mehmet Demirci, gazetecilere, uçakla dünya turu yapmanın çocukluk hayali olduğunu söylemiş, uçağını alırken seçici olmaya çalıştığını kaydetmişti.

Uçağının özellikle dünya turlarında, verimliliği, hızı ve menzilinden dolayı tercih edildiğini dile getiren Demirci, "Uçağımızın gerekli bakımlarını, hazırlıklarını yaptık. Yaklaşık bir yıllık bir hazırlık sürecinden geçtik. Hazırlık sürecinde uçağımızın geçeceği güzergahlar, bu güzergahlarda ineceğimiz havaalanları, havaalanlarında alacağımız yakıtlar, havaalanlarının bizim uçağımıza uygunluğu, uçuş sahalarındaki izinler gibi unsurların hepsi ancak 5-6 gün önce neticelendi." diye konuşmuştu.

Demirci, Türk Hava Kurumunun (THK) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve dünya barışına dikkat çekmek hedefiyle turu bu yıl yapmayı planladığını vurgulayarak, "Dünyada savaşlar, çatışmalar oluyor. Bizim için en önemli şey dünya barışı. Güzide havacılık kurumumuz THK, Atatürk tarafından kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü. O yüzden bu turumuzu, THK ve dünya barışına adayacak şekilde hedefledik. Buraya uçuşumuz, turumuzun ilk ayağıydı." ifadelerini kullanmıştı.