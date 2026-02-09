Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan MHP'ye 57. yıl tebriği

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kuruluşunun 57. yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 16:29 Güncelleme: 09.02.2026 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan MHP'ye 57. yıl tebriği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kuruluşunun 57. yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

        Albayrak, mesajında, Cumhur İttifakı vurgusu yaparak, MHP'nin Türkiye'nin birliği ve bekası adına önemli bir misyon üstlendiğini belirtti.

        MHP'nin kurulduğu günden bu yana her kritik dönemde sorumluluk aldığını kaydeden Albayrak, "Cumhur İttifakı ruhuyla, 'Güçlü Türkiye' vizyonu doğrultusunda yürütülen bu kutlu mücadelenin başarılarla devam etmesini diliyor, bu davaya emek veren tüm ülkücü kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum. Cumhur İttifakı ruhuyla nice yıllara." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        AK Parti'li kadınlar geleneksel kıyafetler giyip, Zeynep Akgün'e destek ver...
        AK Parti'li kadınlar geleneksel kıyafetler giyip, Zeynep Akgün'e destek ver...
        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan sigarayı bırakanlara başarı belgesi
        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan sigarayı bırakanlara başarı belgesi
        AK Parti'li Ertorun'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e destek
        AK Parti'li Ertorun'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e destek
        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Tunç'tan Tepebaşı Belediyesi hakkında suç du...
        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Tunç'tan Tepebaşı Belediyesi hakkında suç du...
        Gençlerin radar oyunu pahalıya patladı
        Gençlerin radar oyunu pahalıya patladı
        Eskişehir'de tenis antrenörlüğü kursu heyecanı başlıyor
        Eskişehir'de tenis antrenörlüğü kursu heyecanı başlıyor