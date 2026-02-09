AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan MHP'ye 57. yıl tebriği
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kuruluşunun 57. yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kuruluşunun 57. yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Albayrak, mesajında, Cumhur İttifakı vurgusu yaparak, MHP'nin Türkiye'nin birliği ve bekası adına önemli bir misyon üstlendiğini belirtti.
MHP'nin kurulduğu günden bu yana her kritik dönemde sorumluluk aldığını kaydeden Albayrak, "Cumhur İttifakı ruhuyla, 'Güçlü Türkiye' vizyonu doğrultusunda yürütülen bu kutlu mücadelenin başarılarla devam etmesini diliyor, bu davaya emek veren tüm ülkücü kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum. Cumhur İttifakı ruhuyla nice yıllara." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.