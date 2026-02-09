Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Tunç'tan Tepebaşı Belediyesi hakkında suç duyurusu

        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç, Sayıştay raporunda Tepebaşı Belediyesine ilişkin yer alan 53 bulguyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 15:47 Güncelleme: 09.02.2026 - 15:47
        Tunç, Eskişehir Adalet Sarayı önünde yaptığı basın açıklamasında, Sayıştay denetçilerince hazırlanan raporda belediyede usulsüzlük tespit edildiğini öne sürerek, söz konusu bulguların tamamı hakkında savcılığa başvurduğunu söyledi.

        Konunun sonuna kadar takipçisi olacağını belirten Tunç, şöyle devam etti:

        "Sayıştay raporunda, Tepebaşı halkına ait bütçenin başka kişilere rant olarak sağlandığı, hukuksuz harcandığı, vatandaşa hizmet olarak dönmediğini saptanmıştır İlgili sürecin son dakikaya kadar takipçisi olacağız."

        Tunç, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın 2026 yılına ilişkin mesajına atıfta bulunarak, "Umarım 2026 yılı itibarıyla Tepebaşı Belediyesine 400 bin Tepebaşılı vatandaşımıza gelen bütçe doğru yerlerde, doğru noktalarda harcanır. Kimseye peşkeş çekilmez, kimsenin hatır gönül kullanmak için kullanılmaz diyorum." dedi.

        Yaptığı açıklamaların iftira olmadığına dikkati çeken Tunç, "Ben dedikodu yapmıyorum, kimseye iftira atmıyorum. Benim yapmış olduğum açıklama iftira değil, Sayıştay'ın sitesinde yer alan yaklaşık 170 sayfalık Tepebaşı Belediyesi raporunu esas alarak konuşuyorum ve söylediklerimin arkasındayım." diye konuştu.

        Sayıştay raporunda yer alan 53 bulgunun tamamıyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Tunç, seçim döneminde belediye bütçesinden karşılandığını iddia ettiği harcamalar ile katı atık toplama hizmetine ilişkin işlemler hakkında da ayrıca savcılığa başvurduğunu ifade etti.

        Tunç, sürece ilişkin ayrıntılı dilekçelerin kamuoyuyla paylaşılacağını da sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

