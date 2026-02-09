Habertürk
        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'dan Taşbaşı Kuyumcular Çarşısı esnafına ziyaret

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Odunpazarı ilçesindeki Taşbaşı Kuyumcular Çarşısı'nda faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

        Giriş: 09.02.2026 - 12:08 Güncelleme: 09.02.2026 - 12:08
        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'dan Taşbaşı Kuyumcular Çarşısı esnafına ziyaret
        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Odunpazarı ilçesindeki Taşbaşı Kuyumcular Çarşısı'nda faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

        Vali Yılmaz, ziyaret kapsamında çarşı esnafıyla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Esnafın çalışmaları hakkında bilgi alan Yılmaz, "hayırlı işler" temennisinde bulundu.

        Ziyarette Vali Yılmaz'a, Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Fatih Acar, Eskişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Soner Coşkun ile Taşbaşı Kuyumcular Çarşısı Yönetim Kurulu Üyesi Soner Kutlu eşlik etti.

        Vali Yılmaz, kent ekonomisinde esnafın önemli yere sahip olduğunu belirterek, kamu kurumları olarak her zaman esnafın yanında olduklarını ifade etti.

