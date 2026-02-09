Habertürk
        Haberleri

        AK Parti'li Ertorun'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e destek

        AK Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, sosyal medyada yapılan paylaşımla hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e destek verdi.

        Giriş: 09.02.2026 - 16:14 Güncelleme: 09.02.2026 - 16:14
        Ertorun, yazılı açıklamasında, Anadolu kadınının yüzyıllardır emeği, alın teri, inancı ve kültürüyle bu toprakları ayakta tuttuğunu belirterek, geleneksel kıyafetlerin bu toprakların hafızasının parçası olduğunu vurguladı.

        Üç dönemdir Mihalgazili seçmenlerin oylarıyla göreve gelen Güneş'e yönelik kılık kıyafet üzerinden yapılan saldırıların yalnızca Güneş'i değil, Anadolu insanını, kadınların onurunu ve sandıkta ortaya konan millet iradesini hedef aldığını dile getiren Ertorun, hakaret diliyle yapılan eleştirilerin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

        AK Parti Eskişehir Kadın Kolları olarak Mihalgazi'ye giderek Belediye Başkanı Güneş'i makamında ziyaret ettiklerini aktaran Ertorun, Güneş'in yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirtti.

        Ertorun, konunun kıyafet meselesi değil, duruş, kimlik ve saygı meselesi olduğunu vurgulayarak, "Zeynep Başkanımızın inancıyla, emeğiyle ve halkla kurduğu gönül bağıyla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konuyla ilgili şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesini hukukun ve toplumsal vicdanın yerini bulması açısından önemli gördüklerini kaydeden Ertorun, adaletin tecellisi için süreci takip edenlere teşekkür etti.

        Kadınların kimliği, kıyafeti ve inancıyla özgürce var olabildiği Türkiye için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade eden Ertorun, Belediye Başkanı Güneş'e desteklerinin devam edeceğini bildirdi.

