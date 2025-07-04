Eskişehir'de fuhuş operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde faaliyet gösteren masaj salonlarında "fuhşa teşvik", "aracılık", "zorlama" ve "yer temini" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerce sürdürülen 6 aylık titiz çalışma sonucunda belirlenen 7 masaj salonu ve 4 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, çok sayıda suç unsuru ele geçirildi, 18'i kadın, 19 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.
Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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