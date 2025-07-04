GÜNCELLEME - Eskişehir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bardakçı ve Şükranlı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve Seyitgazi Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Kütahya ve Bolu'dan ekiplerin de desteğe geldiği yangına, 3 helikopter, 51 araç ve 227 personelle müdahale edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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