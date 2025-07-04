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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 12:48 Güncelleme: 04.07.2025 - 12:48
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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Bardakçı ve Şükranlı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve Seyitgazi Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Kütahya ve Bolu'dan ekiplerin de desteğe geldiği yangına, 3 helikopter, 51 araç ve 227 personelle müdahale edildi.

        Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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