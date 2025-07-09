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        Eskişehir'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'in İnönü ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 16:28 Güncelleme: 09.07.2025 - 16:28
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        Eskişehir'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Eskişehir'in İnönü ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Oklubalı Mahallesi'nde bir tarım arazisinde henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İnönü Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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