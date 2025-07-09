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        Eskişehirliler A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Hollanda maçını dev ekranda izledi

        Eskişehir'de vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) Hollanda ile oynadığı karşılaşmayı dev ekranda izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 22:14 Güncelleme: 09.07.2025 - 22:38
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        Eskişehirliler A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Hollanda maçını dev ekranda izledi
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        Eskişehir'de vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) Hollanda ile oynadığı karşılaşmayı dev ekranda izledi.

        AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından kurulan dev ekranda karşılaşmayı izlemek için Dede Korkut Parkı'nı dolduran Eskişehirliler, müsabakanın başlangıcında alkış ve tezahüratlarda bulundu.

        Ellerinde Türk bayrakları ve formalarıyla parka gelen vatandaşlar, milli takımın heyecanına ortak oldu.

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, AA muhabirine, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na başarılar dilediğini söyledi.

        Dede Korkut Parkı'nı sportif faaliyetler konusunda merkez haline getirdiklerini belirten Albayrak, "Milli futbol maçlarımız olsun, devamındaki voleybol maçlarımız olsun hep buradayız. Eylül ayında başlayacak maçlarımızda da burada olacağız. Eskişehir halkımız da büyük bir teveccüh gösterdi." diye konuştu.

        Eskişehir'de bu etkinliklerin devam edeceğine dikkati çeken Albayrak, Eskişehir halkına yoğun katılımlarından dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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