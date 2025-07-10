Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Eskişehir'deki kiraz bahçelerini inceledi

        TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde zirai dondan etkilenen kiraz bahçelerinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 15:39 Güncelleme: 10.07.2025 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Eskişehir'deki kiraz bahçelerini inceledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde zirai dondan etkilenen kiraz bahçelerinde incelemede bulundu.

        Mihalıççık Belediyesine ait soğuk hava deposuna uğrayan üyeler, ardından ilçedeki kiraz bahçelerine geçti.

        Burada çiftçiler ile yetkililerden duruma ilişkin bilgi alan üyeler, daha sonra ağaçlardaki zararı inceledi.

        Komisyon Başkanı AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, gazetecilere, zirai donun pek çok ilde olduğu gibi Eskişehir'de de zarara yol açtığını söyledi.

        Afet nedeniyle neredeyse hasat yapılamayacak duruma gelindiğini belirten Korkmaz, şöyle devam etti:

        "Büyük ölçüde ihracat kalemi olduğu için de üreticilerin gelirleri artık bu haziran ayı içinde, temmuzun ortasına kadar daha önceki normal üretimde gerçekleşmiş oluyordu ve insanlar bu anlamda ekonomilerini buna göre planlamışlardı ve bu planlamaya devam ediyorlardı ancak şu dönemde bu zincir kırılmış oldu."

        Korkmaz, üreticilerin gerekli ödemelerin devlet tarafından yapılmasını istediklerini dile getirdi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu ödemelerin en geç kasım ayına kadar gerçekleştirileceğini ilan ettiğini hatırlatan Korkmaz, hazırladıkları komisyon raporlarını Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kurumlara ileterek söz konusu ödemelerin daha önce yapılması için çaba göstereceklerini anlattı.

        Adem Korkmaz, üreticilerin ekonomik planlamalarını hasat dönemlerine göre hazırladıklarına ve zararlarına ilişkin kendilerinden finansman ve kredi desteği talep ettiklerine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İlave destekli, sübvansiyonlu, düşük faizli, ötelemeli, ödemesiz ya da çok yıllara sari kredi talepleri var. Gelecek yıllarda da çünkü hala masraflar devam ediyor. Gelecek yıla da etkileri var. Benzer yani, tablolar çok benzer. Burada da bugün bahçelerimizde çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah artık bu son saha çalışmamızdı. Hızlıca ikinci ön raporumuzu hazırlayacağız. Artık Türkiye'de doğu, batı, kuzey, güney her bölgede, farklı ürün ve farklı coğrafya, farklı iklim bölgelerinde zirai donun etkilerini gördük.

        Etkiler üç aşağı beş yukarı birbirine benziyor ama bölgelerdeki ekonomik etkileri tahminimizden biraz fazla gibi duruyor. Daha önce de defalarca söyledim, bu bölgede diyelim ki kiraz çok büyük ekonomiyi oluşturuyor. Bu, ekonominin sadece kiraz üretenler değil, bu bölgedeki diğer ekonomik birimlerde yaşayan insanları, nüfusu, herkesi ilgilendiriyor. Eskişehir ekonomisini de ilgilendiriyor, çünkü insanlar buradan gelecek gelirlerle alışverişlerini yapıyor. Esnaf bu işten hareketleniyor."

        Konuya bu boyutuyla baktığımız zaman, mücadeleyi ve vatandaşın mağduriyetini farklı boyutlarda değerlendirmek gerekiyor" ifadelerine yer veren Korkmaz, "Bu işle meşgul olan üreticilerimizin maliyetlerinin tazmini, masraflarının hasarlarına oranınca tazmini çok önemli ama konu sadece bununla sınırlı değil. Elbette ülkemizin ekonomik şartlarını da biliyoruz, mali durumunu da biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Korkmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Burada yaygınlık oluşturması, ülkenin dört bir tarafında, üç aşağı beş yukarı illerin birbirlerine benziyor olması, ürün deseninde farklar olmasına rağmen ekonomik yapıların birbirlerine benziyor olması, tek ürünlü lokasyonların oldukça fazla olması. İşte, Manisa bölgesinde üzüm, Mersin'de narenciye, Niğde'de, Karaman'da elma, Malatya'da kayısı, birçok yerde kiraz..."

        Komisyondan, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ile DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir'in yer aldığı inceleme sırasında üyelere, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum ile diğer ilgililer eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        POS cihazından yüzbinlerce çekimle vurgun
        POS cihazından yüzbinlerce çekimle vurgun
        TCMB rezervlerinde rekor artış
        TCMB rezervlerinde rekor artış
        İletişim Başkanlığı'nda devir teslim
        İletişim Başkanlığı'nda devir teslim
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Kendisini ıslatmayı reddeden bahçıvanı dövdü!
        Kendisini ıslatmayı reddeden bahçıvanı dövdü!
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması
        MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması
        Müjde Uzman, CİMER'e şikâyet edildi
        Müjde Uzman, CİMER'e şikâyet edildi
        Bakanlıktan şap hastalığı hakkında açıklama
        Bakanlıktan şap hastalığı hakkında açıklama
        "Sevgiliyi köpük köpük gezdirmeli"
        "Sevgiliyi köpük köpük gezdirmeli"
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        İkinci vaka iddiası! Kasklı saldırgana bir operasyon daha!
        İkinci vaka iddiası! Kasklı saldırgana bir operasyon daha!
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Gurbetçinin sır ölümü! Molada kayboldu, ormanda bulundu
        Gurbetçinin sır ölümü! Molada kayboldu, ormanda bulundu
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı

        Benzer Haberler

        Anadolu Üniversitesi'nden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" fotoğr...
        Anadolu Üniversitesi'nden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" fotoğr...
        Eskişehir'de parkta çıkan kavgada 14 yaşındaki çocuk bıçaklandı
        Eskişehir'de parkta çıkan kavgada 14 yaşındaki çocuk bıçaklandı
        Eskişehirliler A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Hollanda maçını dev ekrand...
        Eskişehirliler A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Hollanda maçını dev ekrand...
        Eskişehir'de bariyere çarpan belediye otobüsünde hasar oluştu
        Eskişehir'de bariyere çarpan belediye otobüsünde hasar oluştu
        Eskişehir'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Eskişehir'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Doç. Dr. Öz: Yılda 50 bin SMA taraması yapacağız
        Doç. Dr. Öz: Yılda 50 bin SMA taraması yapacağız